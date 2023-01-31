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31/01/2023 09:58

【數據解讀】統計局：疫情轉入新階段秩序恢復，ＰＭＩ返擴張區間

　　《經濟通通訊社３１日專訊》國家統計局公布，２０２３年１月，製造業採購經理指數
（ＰＭＩ）為５０﹒１％，優於預期的４９﹒８％，比上月上升３﹒１個百分點，回升至臨界點
以上，非製造業ＰＭＩ和綜合ＰＭＩ產出指數分別為５４﹒４％和５２﹒９％，高於上月
１２﹒８和１０﹒３個百分點，均升至擴張區間。
　　統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河就此解讀，１月份，隨著疫情防控轉入新階段，生
產生活秩序逐步恢復，製造業ＰＭＩ升至５０﹒１％，重返擴張區間，調查的２１個行業中有
１８個高於上月，製造業景氣水平較快回升。
　
＊供需兩端同步改善＊
　
　　供需兩端同步改善，生產指數和新訂單指數分別為４９﹒８％和５０﹒９％，高於上月
５﹒２和７﹒０個百分點，製造業產需景氣水平明顯回暖，但受春節假日因素影響，生產改善力
度小於市場需求。從行業情況看，農副食品加工、醫藥、通用設備、鐵路船舶航空航天設備等９
個行業的生產指數和新訂單指數均位於擴張區間，其中醫藥製造業產需增長明顯，兩個指數均升
至６５％以上高位景氣區間。
　
＊企業勞動力供應不足比重明顯下降＊
　
　　大、中、小型企業ＰＭＩ分別為５２﹒３％、４８﹒６％和４７﹒２％，高於上月４﹒０、
２﹒２和２﹒５個百分點，各規模企業景氣水平均有所回升。調查結果顯示，大、中、小型企業
中反映勞動力供應不足的比重均低於１１﹒０％，較上月明顯下降，員工短缺制約生產的情況有
所緩解。生產經營活動預期指數為５５﹒６％，高於上月３﹒７個百分點，升至較高景氣區間，
企業對近期市場恢復發展預期向好。從行業看，鐵路船舶航空航天設備、電氣機械器材等行業生
產經營活動預期指數升至６０﹒０％以上高位景氣區間，企業對行業發展信心增強。（ｄｗ）

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