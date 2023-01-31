【數據解讀】統計局：春節消費市場回暖，服務業景氣水平大幅回升

《經濟通通訊社３１日專訊》國家統計局公布，２０２３年１月，非製造業商務活動指數為

５４﹒４％，比上月上升１２﹒８個百分點，高於臨界點，非製造業景氣水平觸底回升。

統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀指，服務業景氣水平由降轉升。１月份，服務

業商務活動指數為５４％，結束連續６個月回落走勢，升至擴張區間，本月春節假日消費市場回

暖，服務業景氣水平大幅回升。

在調查的２１個行業中，有１５個位於擴張區間，其中鐵路運輸、航空運輸、郵政、貨幣金

融服務、保險等行業商務活動指數位於６０％以上高位景氣區間；同時前期受疫情影響較大的零

售、住宿、餐飲等行業商務活動指數均高於上月２４個百分點以上，重返擴張區間，表明居民消

費意願明顯增強，市場活躍度回升。



＊重大項目開工建設，建築業總體保持較快擴張＊



從需求看，新訂單指數為５１﹒６％，高於上月１４﹒２個百分點，升至擴張區間，服務業

恢復發展動能有所增強。從預期看，業務活動預期指數為６４﹒３％，高於上月１２個百分點，

升至近期高點，企業預期向好。

建築業景氣上升。建築業商務活動指數為５６﹒４％，高於上月２個百分點，建築業總體保

持較快擴張。從預期看，業務活動預期指數為６８﹒２％，高於上月６﹒７個百分點，連續兩個

月位於高位景氣區間，表明隨著推進重大項目開工建設各項政策措施落地生效，建築業企業對市

場發展保持樂觀。



＊１月市場需求不足製造業和服務業企業仍較多＊



１月份，綜合ＰＭＩ產出指數為５２﹒９％，比上月上升１０﹒３個百分點，升至擴張區間

，表明中國企業生產經營景氣水平有所回升。構成綜合ＰＭＩ產出指數的製造業生產指數和非製

造業商務活動指數分別為４９﹒８％和５４﹒４％。

１月份採購經理指數重返擴張區間，反映出企業生產經營景氣狀況與２０２２年１２月份相

比發生明顯積極變化。但同時也要看到，１月份反映市場需求不足的製造業和服務業企業仍然較

多，市場需求不足仍是當前企業生產經營面臨的首要問題，經濟恢復發展基礎需進一步鞏固。

（ｄｗ）

