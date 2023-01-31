【數據解讀】統計局：去年工業利潤降４％，鋼鐵疫苗等行業拖累大

《經濟通通訊社３１日專訊》國家統計局工業司高級統計師朱虹解讀去年工業企業利潤數據

指，工業生產銷售持續增長，全國規模以上工業企業營業收入比上年增長５﹒９％。受多重超預

期因素影響，疊加上年同期基數較高，規模以上工業企業利潤比上年下降４﹒０％。其中，鋼鐵

、石油加工及疫苗製造行業利潤降幅較大，下拉作用較為明顯，剔除上述行業後，其他規上工業

企業利潤比上年增長５﹒６％。

總體看，盡管２０２２年工業企業利潤有所下降，但工業企業利潤上下游結構持續改善，也

要看到，國內外不穩定不確定因素仍然較多，企業經營壓力仍然較大，工業企業效益恢復仍面臨

諸多挑戰。下階段，更好統籌疫情防控和經濟社會發展，大力提振市場信心，積極擴大國內有效

需求，鞏固工業企業效益企穩回升基礎，推動２０２３年工業經濟運行整體好轉。



＊電氣機械受新能源產業帶動，拉動工業利潤增長＊



２０２２年，裝備製造業利潤比上年增長１﹒７％，延續前三季度的增長態勢；裝備製造業

利潤佔規上工業的比重為３４﹒３％，比上年提高２﹒０個百分點，工業企業利潤行業結構有所

改善。分行業看，鐵路船舶航空航天運輸設備行業利潤比上年增長４４﹒５％，實現快速增長；

電氣機械行業受新能源產業等帶動，利潤增長３１﹒２％，增速連續８個月加快，是拉動工業利

潤增長最多的製造業行業。

多數消費品行業利潤有所改善。隨著促消費擴內需政策持續顯效，市場需求有所回升，消費

品行業活力增強。２０２２年，在１３個主要消費品行業中，有８個行業利潤比１－１１月份改

善。其中，酒飲料茶、煙草、家具、食品製造行業利潤比上年分別增長１７﹒６％、１１﹒９％

、７﹒９％、７﹒６％，保持較快增長。

採礦業、電氣水行業利潤保持較高增速。２０２２年，採礦業利潤比上年增長４８﹒６％，

電力、熱力、燃氣及水生產和供應業利潤增長４１﹒８％。其中，煤炭採選業利潤增長

４４﹒３％，保持快速增長；油氣開採業受石油價格上漲帶動，利潤增長１０９﹒８％；電力行

業受用電需求增加、同期基數較低等因素推動，利潤增長８６﹒３％。



＊企業庫存增速回落，庫存周轉加快＊



企業成本壓力有所緩解。２０２２年規模以上工業企業每百元營業收入中的成本為

８４﹒７２元，比１－１１月份、前三季度分別減少０﹒０８元、０﹒１３元。１２月份，企業

每百元營業收入中的成本為８４﹒０１元，同比減少０﹒０５元，年初以來首次由增轉降。單位

成本下降有利於企業利潤恢復和改善。

企業庫存增速持續回落。２０２２年末，規模以上工業企業產成品存貨比上年增長９﹒９％

，增速比１１月末、三季度末分別回落１﹒５和３﹒９個百分點；產成品存貨周轉天數為

１７﹒６天，比１１月末、三季度末分別減少０﹒６天、０﹒４天。企業庫存增速持續回落，庫

存周轉有所加快，有利於提高資金利用效率，促進工業生產恢復。（ｄｗ）

