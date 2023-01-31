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31/01/2023 14:27

【數據解讀】分析：ＰＭＩ開門紅顯示經濟回升，但市場需求仍不足

　　《經濟通通訊社３１日專訊》中國防疫進入新階段後，市場需求短期內快速釋放，２０２３
年首月官方ＰＭＩ「開門紅」，中國１月官方製造業ＰＭＩ５０﹒１，非製造業ＰＭＩ５４﹒４
均重返景氣區間，並分別創下四個月和七個月高點。分析人士認為，疫情影響減弱後，經濟恢復
基礎強化，持續恢復前景可期，不過企業對市場需求不足的感受仍較為強烈，尤其應警惕外需疲
軟。
　　仲量聯行大中華區首席經濟學家兼研究部總監龐溟稱，１月份ＰＭＩ各項指數顯示中國經濟
正常生產生活秩序逐步恢復，總體景氣水平大幅回暖。他並預計，２月ＰＭＩ各項指數將出現更
為明顯的、全面的改善，２０２３年全年ＰＭＩ均值將抬升、波動將減少、穩步改善態勢將更為
確定。
　
＊警惕外需疲軟及結構性通脹壓力＊
　
　　不過，製造業ＰＭＩ指數水平仍然偏低，且回升是建立在持續性放緩的基礎之上；企業對市
場需求不足的感受仍較為強烈，尤其是外需疲軟，需觀察經濟恢復的持續性。中國物流信息中心
的文韜指出，雖然企業接單回升，但整體來看市場需求仍然不足。企業調查顯示，反映市場需求
不足的企業比重仍達５３﹒２％，連續七個月超過５０％，顯示企業對市場需求不足的感受比較
強烈；尤其是外部需求走弱。文韜並稱，在國際經濟下行壓力不斷加大、地緣政治衝突持續的情
況下，外部需求持續收縮將是中國面臨重要問題。
　　光大銀行金融市場部宏觀分析師周茂華認為，製造業部門一方面需要提質增效，積極拓展海
外市場，國內製造業部門仍需要保供穩價政策支持，國內能源、原材料等商品保供穩價措施仍不
能懈怠。同時，考慮到海外通脹繼續維持高位，原材料購進成本指數走高，在國內需求回暖的大
背景下，國內仍需要對潛在輸入通脹風險保持警惕。（ｄｗ）

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