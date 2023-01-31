【大國博弈】外媒指美國政府已停止向美企發放向華為出口商品可證

《經濟通通訊社３１日專訊》英國《金融時報》引述消息人士報道，美國商務部已經通知一

些企業，將不再發放向華為出口商品的許可證。這可能意味著將全面禁止向華為出售美國技術。

美國於去年１０月對中國施加了新的限制，包括控制先進計算集成電路體商品，以打擊中國

的軍事現代化。華為副董事長、輪值董事長徐軍在上月曾表示，美國的限制措施現新常態。

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