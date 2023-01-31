《經濟通通訊社３１日專訊》國家統計局公布，２０２３年１月，製造業採購經理指數
（ＰＭＩ）為５０﹒１％，優於預期的４９﹒８％，比上月上升３﹒１個百分點，回升至臨界點
以上，製造業景氣水平明顯回升。
１月份，非製造業商務活動指數為５４﹒４％，比上月上升１２﹒８個百分點，高於臨界點
，非製造業景氣水平觸底回升。
１月份，綜合ＰＭＩ產出指數為５２﹒９％，比上月上升１０﹒３個百分點，高於臨界點，
表明企業生產經營景氣水平有所回升。（ｃｔ）
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31/01/2023 09:31
【聚焦數據】中國１月官方製造業ＰＭＩ回升至５０﹒１％，優預期
《經濟通通訊社３１日專訊》國家統計局公布，２０２３年１月，製造業採購經理指數
（ＰＭＩ）為５０﹒１％，優於預期的４９﹒８％，比上月上升３﹒１個百分點，回升至臨界點
以上，製造業景氣水平明顯回升。
１月份，非製造業商務活動指數為５４﹒４％，比上月上升１２﹒８個百分點，高於臨界點
，非製造業景氣水平觸底回升。
１月份，綜合ＰＭＩ產出指數為５２﹒９％，比上月上升１０﹒３個百分點，高於臨界點，
表明企業生產經營景氣水平有所回升。（ｃｔ）
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