《匯市縱橫－蕭啟洪》向左走向右走

《匯市縱橫》首先恭祝大家新年快樂，身體健康，恭喜發財！經歷了農曆新年的假期，身邊

的親朋戚友有的出國旅行，有的回內地與親人朋友相聚，有的和家人留在香港吃吃逛逛，相信大

家都過了一個熱熱鬧鬧的新年假期。２０２３年已經浩浩蕩蕩拉開帷幕，而目前來看，相信大家

今年仍然會十分關注美聯儲的動向，而從年初開始，市場上交易的主題是「美國衰退＋中國復甦

」，而且這種市場情緒十分強烈，超出了以往歷次小周期。

對於美國的經濟狀況，筆者認為目前核心的問題在於２０２３年美國經濟將會是軟著陸定抑

或走向衰退。通脹快速回落似乎已經達成市場一致預期，而目前大家的分歧點在於美國的核心通

脹可以回落到甚麼水準？能否到２％以下還是徘徊在比如３﹒５％附近？

首先我們可以先看下美國經濟的一些基本指標。美國第四季度實際ＧＤＰ增長２﹒９％，超

出市場預期，主要由於存貨投資、消費支出（醫療服務、住房和公共事業；汽車及配件）、政府

支出和商業投資的增長，而住房投資和出口則是下降。然而，除去貿易、庫存和政府支出的國內

私人需求相當疲軟，家庭消費、資本支出和住宅投資的合計貢獻僅為０﹒２２％，為２０２０年

第二季度以來的最低水準。美聯儲密切關注的物價指數繼上一季度上漲４﹒４％後，第四季度上

漲３﹒５％，而核心ＰＣＥ上漲３﹒９％，符合預期，但低於上一季度的４﹒７％。換句話說，

通脹不再是美聯儲的一個因素，並且隨著美聯儲將利率維持在５％左右，預計未來幾個月通脹將

大幅下滑。

總體來說，去庫存在２０２２第三季度結束，第四季度庫存再次上升。這意味著２０２３年

第一季度庫存將再次下滑，從而推低ＧＤＰ增速。目前美國國內需求下降，但是勞動力市場依然

有韌性（企業依然渴望勞動力），最終哪個跟隨哪個調整？

我們可以再關注另外幾個領先指標，第一個是全球信貸脈衝。全球信貸脈衝領先標準普爾

５００指數盈利增長９個月，鑒於它在２０２２年的快速下滑，該指標指向２０２３年３月╱４

月的每股收益同比－１０％至－２０％的區域。第二個是房地產市場，ＮＡＨＢ住房指數目前領

先美國失業率趨勢大約１２個月。第三個是ＰｈｉｌｌｙＦｅｄ新訂單，這個調查面向１２５位

相關公司的ＣＥＯ，他們往往對經濟活動的走向有很好的把握。在過去的４０年裏，每當這個指

數的１２月移動平均連續２個月以上跌破１５的時候，經濟衰退總會隨之而來。



＊衰退主題重要性超通脹＊



總體來說，以上三個指標都指向在未來的４－５個月美國經濟可能步入衰退，美國上市公司

盈利惡化將會主導美股走勢。當然美聯儲的動作也會影響風險資產的走勢，美聯儲是否會選擇在

核心通脹依然在２％以上時就快速降息？鮑威爾是否會打破過往ｔｈｅＦｅｄｐｕｔ的慣例，即

使經濟衰退，也讓基準利率在５％以上維持一段時間，直至核心通脹回落至２％以下甚至通縮。

從市場走勢來看，市場的投資者自從１２月議息會議以後，就選擇不再相信美聯儲。因為通

脹回落，因為經濟衰退，所以再加兩次２５ｂｐｓ肯定就結束了，然後下半年還不得不降息。即

使美聯儲再鷹派的言辭，市場上也沒人理。但是通脹回落可以解釋不加息或最多暫停加息，但經

濟衰退才可以解釋降息，不應該混為一談，但現在事實上市場已經把兩者混為一談了。

未來更重要的是經濟衰退與否，越來越不是通脹了。一旦經濟衰退預期受到影響，降息預期

也就會受到影響，應該跌的就會跌回去。筆者認為總體來說，２０２３年美債好於美股，美國國

債收益率大方向向下，但是中間可能仍會有曲折，大家仍需留心。



＊本周策略＊



英鎊：本周建議候高於１﹒２４３０水平沽出英鎊兌美元，目標１﹒２２００，止蝕

１﹒２５５０。



澳元：本周建議候低於０﹒６９５０買入澳元兌美元，目標０﹒７１５０，止蝕

０﹒６８４０。



加元：本周建議候低於１﹒３３００買入美元兌加元，目標１﹒３５００，止蝕

１﹒３１９０。



《招商永隆銀行環球金融市場部總經理蕭啟洪》



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