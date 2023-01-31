《珠玉之論－陳鳳珠》今年全球智能手機出貨量或會輕微增長

《珠玉之論》ＩＤＣ預期全球智能手機市場的復甦期或會較長，並表示２０２２年第四季全

球智能手機出貨量同比大跌１８﹒３％至３億部，而全年出貨量減少１１﹒３％至１２﹒１億部

，為２０１３年以來最差。另外，預計２０２３年上半年全球智能手機市場將較２０２２年底有

所增長，但仍然面臨挑戰，估計２０２３年全年智能手機出貨量將增加２﹒８％。ＩＤＣ更預計

至２０２６年，５Ｇ手機佔全球智能手機的出貨量比例將升至八成，反映５Ｇ手機的滲透將逐步

提升。



２０２２年內地疫情反覆導致內地的智能手機出貨量顯著下滑，而全球亦因高通脹削弱消費

者購買意欲，不過預期２０２３年整體手機供應鏈將會回穩，而內地的智能手機出貨量應會回升

。手機企業小米、三星及蘋果均對２０２３年的智能手機市場看法較為保守，其中小米預計今年

全球智能手機出貨量或按年下跌５％至持平，雖然較早前預測樂觀，但仍然估計未能錄得增長。

不過，預期受５Ｇ升級推動，加上換機周期，２０２３年全球智能手機市場將會較２０２２年改

善。

《安里資產管理有限公司投資組合經理 陳鳳珠》



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