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31/01/2023 09:08

《珠玉之論－陳鳳珠》今年全球智能手機出貨量或會輕微增長

　　《珠玉之論》ＩＤＣ預期全球智能手機市場的復甦期或會較長，並表示２０２２年第四季全
球智能手機出貨量同比大跌１８﹒３％至３億部，而全年出貨量減少１１﹒３％至１２﹒１億部
，為２０１３年以來最差。另外，預計２０２３年上半年全球智能手機市場將較２０２２年底有
所增長，但仍然面臨挑戰，估計２０２３年全年智能手機出貨量將增加２﹒８％。ＩＤＣ更預計
至２０２６年，５Ｇ手機佔全球智能手機的出貨量比例將升至八成，反映５Ｇ手機的滲透將逐步
提升。
　
　　２０２２年內地疫情反覆導致內地的智能手機出貨量顯著下滑，而全球亦因高通脹削弱消費
者購買意欲，不過預期２０２３年整體手機供應鏈將會回穩，而內地的智能手機出貨量應會回升
。手機企業小米、三星及蘋果均對２０２３年的智能手機市場看法較為保守，其中小米預計今年
全球智能手機出貨量或按年下跌５％至持平，雖然較早前預測樂觀，但仍然估計未能錄得增長。
不過，預期受５Ｇ升級推動，加上換機周期，２０２３年全球智能手機市場將會較２０２２年改
善。
《安里資產管理有限公司投資組合經理　陳鳳珠》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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