《股海恒言－葉澤恒》內地風電企業發展前景可看好

《股海恒言》內地社會用電量持續增加，為配合國家的環保政策，內地使用非石化能源的比

率持續提升。當中，風電企業的發展備受市場關注。同時，由於內地東部沿海多個大城市的人口

相對稠密，因此在推動使用潔淨能源方面，預計未來將主力拓展風電，以改善東部地區缺電問題

。總括而言，內地未來市場可多加留意風力設備板塊。



＊內地風電裝機及其發電量快速增長＊



據中國國家統計局公布，２０２１年內地發電裝機容量為２３﹒７７億千瓦，按年升

８﹒０１％；２０１９至２０２１年度，有關發電裝機容量年複合增長８﹒７４％。當中，風電

的組裝機容量升幅顯著，年複合增長達２５﹒３２％，亦帶動其發電量明顯上升，年複合增長率

達２５﹒８６％。



＊內地使用清潔能源比率增加＊



據資料研究機構中能傳媒研究院報告指出，由２０１２年至２０２１年間，煤炭消費量佔內

地總能源消費比重由６８﹒５％逐步降至５６％，而天然氣、水電、核電、風電及太陽能等潔淨

能源佔內地總能源消費的比重，則由同期的１４﹒５％升至２５﹒５％。報告預期在２０２２年

至２０３０年間，內地非石化能源佔內地總能源消耗比重，將按平均每年１％的速度持續增長。



＊內地東部沿海將大力發展海上風力發電＊



中國國家發改委能源研究所公布《中國風電發展路線圖２０５０》，在水深不超過５０米、

高度１００米，獲得三級或以上風力資源面積近４０萬平方公里，可以滿足風電裝機需求約５億

千瓦。目前內地東部及南部大陸海岸線長達１﹒８多萬公里，不少地方已發展為人口稠密的大城

市。即使這些地區平地較多，卻缺乏空間發展光伏行業，亦較易出現電力短缺，故在東部沿海地

區大力發展風電，可紓緩地方電力短缺問題。



＊風力發電技術提升及成本下降＊



據環保組織國際可再生能源機構（ＩＲＮＥＡ）的資料顯示，２０２１年內地風葉輪的平均

直徑較２０１０年增長超過９０％。風葉輪葉片長度增加，可直接帶動其發電量上升。同時，內

地風電機大型化升級，亦可以降低其每單位裝機容量的成本，最終可令風電企業營運成本下降。



＊總結＊



內地支持進一步使用清潔能源，帶動風電裝機及其發電量快速增加。此外，內地海岸線長，

海域面積對發展風力發電相當有利，並可改善東部缺電問題。內地風電技術的提升，亦可降低營

運成本。因此，內地風力設備行業前景看高一線。



資料來源：中國國家統計局、中能傳媒研究院、中國國家發改委能源研究所、國際可再

生能源機構



《工銀亞洲證券業務部分析員 葉澤恒》



＊筆者為證監會持牌人士，並無持有上述股份



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