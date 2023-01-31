【通關復常】高鐵香港段今起每日南北雙向車票各增加五千張

《經濟通通訊社３１日專訊》運輸及物流局表示，高鐵香港段今日起，每日南北雙向車票將

會各增加５０００張。

根據內地鐵路網站１２３０６顯示，周二由西九龍站出發到福田仍有車票售賣。

運輸及物流局指，高鐵香港段恢復服務以來一直運作暢順，與港鐵和內地相關單位檢視過近

半個月來口岸運作和車票銷售情況後，一致同意再度調升每日車票數量，整體車票每日會增至３

萬張。（ｃｌ）

