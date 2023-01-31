【新冠感染】截至昨午五時社區隔離設施仍有約３１０人入住

《經濟通通訊社３１日專訊》香港政府昨（３０日）起撤銷新冠確診者隔離令，檢測呈陽性

毋須透過政府網上平台呈報。正身處隔離設施的人士，昨天起可獲安排有序離開，毋需等待快測

陰性結果。

保安局表示，截至昨天下午５時，約有２３０人離開社區隔離設施，約有３１０人仍留在社

區隔離設施內。（ｃｌ）





