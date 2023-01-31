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31/01/2023 09:18

【新冠感染】截至昨午五時社區隔離設施仍有約３１０人入住

　　《經濟通通訊社３１日專訊》香港政府昨（３０日）起撤銷新冠確診者隔離令，檢測呈陽性
毋須透過政府網上平台呈報。正身處隔離設施的人士，昨天起可獲安排有序離開，毋需等待快測
陰性結果。
　　保安局表示，截至昨天下午５時，約有２３０人離開社區隔離設施，約有３１０人仍留在社
區隔離設施內。（ｃｌ）
　
　

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