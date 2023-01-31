【外圍經濟】埃克森美孚第四季度收益預計比第三季度減２６％

《經濟通通訊社３１日專訊》經濟師預計，由於石油和天然氣價格下跌，埃克森美孚第四季
度的收益將比第三季度下降２６％。
調整後的每股收益預計為３﹒３０美元，而第三季度為４﹒４５美元。調整後的淨收入預計
為１３５億美元，而第三季度為１８７億美元。
預計全年利潤為５７６億美元，比２００８年創下的紀錄高出２７％。（ｒｃ）
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