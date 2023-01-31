【外圍經濟】糖價飆升至６年新高，市場猜測印度會限制出口

《經濟通通訊社３１日專訊》糖價攀升至６年多高位，市場猜測亞洲主要供應國印度不會批
准更多出口，而最大出口國巴西或減少食糖出口。
食糖３月期貨上漲１﹒２％至每磅２１﹒２１美分，此前曾觸及自２０１７年２月初以來最
活躍合約的最高價。
其他商品方面，棉花和可可下跌，阿拉比卡咖啡上升。（ｒｃ）
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