【外圍經濟】美國在辦公室上班的人數自疫情以來首次超過５０％

《經濟通通訊社３１日專訊》上周，美國主要城市超過一半的員工回到辦公室上班，這是疫
情後首次。
根據保安公司Ｋａｓｔｌｅ Ｓｙｓｔｅｍｓ的數據，截至１月２５日當周，１０個主要都
市區的辦公室使用率指數上升０﹒９％至５０﹒４％，其中包括三藩市及芝加哥等。
分析指，超過５０％的使用率是一個里程碑，會受到華爾街和商界領袖歡迎，他們一直推動
員工回到辦公室上班，不希望他們在家工作。（ｒｃ）
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