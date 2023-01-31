【外圍經濟】摩根大通策略師預料年初的美股行情將消退

《經濟通通訊社３１日專訊》摩根大通策略師Ｍａｒｋｏ Ｋｏｌａｎｏｖｉｃ表示，美國

股市投資者應逆今年初的大漲行情而動，他預計隨著衰退的風險加劇，股價未來幾個月可能走低

。

他和策略師團隊在報告中表示，經濟衰退風險只是推遲而不是消失，美股面臨下行風險，在

經濟放緩和企業業績走弱的同時，聯儲局可能還會維持高利率一段時間。

他認為在看不到聯儲局轉向前景的情況下，整個第二和第三季的業績增速可能會更弱。

（ｒｃ）

