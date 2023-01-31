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31/01/2023 11:14

【外圍經濟】摩根大通策略師預料年初的美股行情將消退

　　《經濟通通訊社３１日專訊》摩根大通策略師Ｍａｒｋｏ　Ｋｏｌａｎｏｖｉｃ表示，美國
股市投資者應逆今年初的大漲行情而動，他預計隨著衰退的風險加劇，股價未來幾個月可能走低

　　他和策略師團隊在報告中表示，經濟衰退風險只是推遲而不是消失，美股面臨下行風險，在
經濟放緩和企業業績走弱的同時，聯儲局可能還會維持高利率一段時間。
　　他認為在看不到聯儲局轉向前景的情況下，整個第二和第三季的業績增速可能會更弱。
（ｒｃ）

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