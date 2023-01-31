【外圍經濟】市場預計輝瑞第四季業績超出預期

《經濟通通訊社３１日專訊》輝瑞將於１月３１日美股開市前公布２０２２年第四季度及全
年業績。市場普遍預期，輝瑞第四季收入為２４４﹒５億美元，經調整後每股收益為１﹒０５美
元。全年收入則預期為７１６﹒５億美元，經調整後每股收益為４﹒３美元。
分析指，今年新冠疫情的發展將會繼續影響輝瑞的收入，預料其疫苗及抗新冠藥物會繼續有
需求。長遠來說公司仍然有相對吸引力。（ｒｃ）
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