  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

31/01/2023 11:43

【外圍經濟】市場預計輝瑞第四季業績超出預期

　　《經濟通通訊社３１日專訊》輝瑞將於１月３１日美股開市前公布２０２２年第四季度及全
年業績。市場普遍預期，輝瑞第四季收入為２４４﹒５億美元，經調整後每股收益為１﹒０５美
元。全年收入則預期為７１６﹒５億美元，經調整後每股收益為４﹒３美元。
　　分析指，今年新冠疫情的發展將會繼續影響輝瑞的收入，預料其疫苗及抗新冠藥物會繼續有
需求。長遠來說公司仍然有相對吸引力。（ｒｃ）

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話31/01/2023
《午市前瞻》恒指中期或下試250天線 新冠概念股宜趁反彈離場
人氣文章香港要聞31/01/2023
李家超：港府將聚焦發展經濟及全面部署復常
人氣文章財經熱話31/01/2023
【盈警股】康龍化成發盈警後大跌　如何釐定逃生門？
人氣文章專訪31/01/2023
【專訪】陶冬：拉美醞釀共同貨幣　去美元化添勢（有片）
人氣文章大行報告31/01/2023
【大行炒D乜】三行齊升騰訊目標價　野村最牛睇$510
人氣文章開市Good Morning31/01/2023
黃瑋傑：比亞迪具品牌力上望260元　約240元吸納
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金