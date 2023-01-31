【外圍經濟】ＩＢＭ在出售歐洲債券後，出售美國債券

《經濟通通訊社３１日專訊》ＩＢＭ在周一（３０日）出售約５４億歐元的４筆歐元債券和

１筆英鎊債券，期限從４年到２０年不等。

此外，ＩＢＭ在出售歐洲債券後，出售了３２﹒５億美元的美國債券。美國債券共分４部分

，產品中期限最長的是３０年期，孳息率比美國國債高１﹒４５％。

公司共出售了約８７﹒９億美元的債券。（ｒｃ）

