【外圍經濟】對沖基金投資長認為市場埋有巨大定時炸彈

《經濟通通訊社３１日專訊》對沖基金Ｕｎｉｖｅｒｓａ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ告訴客

戶，全球經濟中不斷膨脹的債務勢必對市場造成嚴重破壞，影響力堪比大蕭條。

Ｕｎｉｖｅｒｓａ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ投資長Ｍａｒｋ Ｓｐｉｔｚｎａｇｅｌ本周

在給投資者的信中表示，現在有一個金融史上最大火藥桶定時炸彈，比１９２０年代末的更大，

其造成的市場後果很可能不遜於當年。

Ｓｐｉｔｚｎａｇｅｌ長期以來批評聯儲局把利率維持得過低。他去年表示，一旦信貸泡沫

破裂，將造成有史以來最災難性的市場崩塌。（ｒｃ）

