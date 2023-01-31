《經濟通通訊社３１日專訊》對沖基金Ｕｎｉｖｅｒｓａ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ告訴客
戶，全球經濟中不斷膨脹的債務勢必對市場造成嚴重破壞，影響力堪比大蕭條。
Ｕｎｉｖｅｒｓａ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ投資長Ｍａｒｋ Ｓｐｉｔｚｎａｇｅｌ本周
在給投資者的信中表示，現在有一個金融史上最大火藥桶定時炸彈，比１９２０年代末的更大，
其造成的市場後果很可能不遜於當年。
Ｓｐｉｔｚｎａｇｅｌ長期以來批評聯儲局把利率維持得過低。他去年表示，一旦信貸泡沫
破裂，將造成有史以來最災難性的市場崩塌。（ｒｃ）
31/01/2023 14:11
【外圍經濟】對沖基金投資長認為市場埋有巨大定時炸彈
《經濟通通訊社３１日專訊》對沖基金Ｕｎｉｖｅｒｓａ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ告訴客
戶，全球經濟中不斷膨脹的債務勢必對市場造成嚴重破壞，影響力堪比大蕭條。
Ｕｎｉｖｅｒｓａ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ投資長Ｍａｒｋ Ｓｐｉｔｚｎａｇｅｌ本周
在給投資者的信中表示，現在有一個金融史上最大火藥桶定時炸彈，比１９２０年代末的更大，
其造成的市場後果很可能不遜於當年。
Ｓｐｉｔｚｎａｇｅｌ長期以來批評聯儲局把利率維持得過低。他去年表示，一旦信貸泡沫
破裂，將造成有史以來最災難性的市場崩塌。（ｒｃ）
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