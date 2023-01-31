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31/01/2023 14:19

【外圍經濟】阿根廷乾旱持續，豆粕價格飆升至８年高位

　　《經濟通通訊社３１日專訊》豆粕期貨飆升至２０１４年以來的最高水平，預測阿根廷將在
本周末再次出現乾旱，引發市場對供應的擔憂。
　　阿根廷是世界上最大的豆粕和豆油出口國，持續的乾旱可能會抑制生產，推動對其他國家供
應商的需求。
　　豆粕期貨一度上漲３﹒２％至每噸４８８﹒７０美元，為２０１４年６月以來的最高結算價
。（ｒｃ）

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