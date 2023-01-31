【企業盈喜】山東黃金（０１７８７）料去年虧轉賺最多１３億人幣

《經濟通通訊社３１日專訊》山東黃金（０１７８７）（滬：６００５４７）公布，預期截

至去年１２月３１日止年度純利１０億至１３億元（人民幣．下同），２０２１年度虧損約２億

元，扣除非經常性損益的純利１０﹒６３億至１３﹒６３億元，２０２１年度虧損約５億元。

該集團指，轉虧為盈主因去年黃金產量穩步提升，盈利能力增長所致。

該集團預期於３月底前公布業績。（ｗｈ）

