【企業盈警】中國重汽（０３８０８）料去年純利跌最多６５％

《經濟通通訊社３１日專訊》中國重汽（０３８０８）公布，預期截至去年１２月３１日止

年度純利跌５５％至６５％。

該集團指，溢利預期下降主要歸因於受宏觀經濟增速放緩、國內各地新冠疫情反復導致物流

不暢等因素影響，國內卡車市場需求同比大幅下滑，導致該集團卡車銷量出現較大幅度的下降。

該集團預期於３月底前公布業績。（ｗｈ）

