【企業盈警】榮昌生物（０９９９５）料去年盈轉虧９﹒７億人幣

《經濟通通訊社３１日專訊》榮昌生物－Ｂ（０９９９５）（滬：６８８３３１）公布，預

期截至去年１２月３１日止年度虧損約９﹒７１億元（人民幣．下同），２０２１年度純利近３

億元，扣除非經常性損益後的淨虧損約１１億元，２０２１年度純利近２億元。

該集團指，轉盈為虧主因研發投入保持較高水平，以及投入更多團隊建設費用及推廣開支。

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