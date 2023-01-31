【企業盈警】華能國電（９０２）料去年虧損最多８４億人幣

《經濟通通訊社３１日專訊》華能國電（００９０２）（滬：６０００１１）公布，預期截

至去年１２月３１日止年度淨虧損７０億至８４億元（人民幣．下同），比２０２１年度虧損

１０３億元有所下降，扣除非經常性損益後的淨虧損約８８億至１０２億元，比２０２１年度虧

損１２６億元有所下降。

該集團指，去年其煤電經營同比大幅減虧；但由於去年度煤價仍居高位，且其煤機裝機比例

較高，新能源發電盈利未能覆蓋煤電虧損等，導致總體虧損。（ｗｈ）

