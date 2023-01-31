【企業盈警】新城發展（０１０３０）料去年最差虧損３億人幣

《經濟通通訊社３１日專訊》新城發展（０１０３０）公布，預期截至去年１２月３１日止

年度介乎虧損３億元（人民幣．下同）至純利１８億元，比２０２１年度純利８６億元有所下降

。

該集團指，業績倒退主因疫情影響，其房地產項目結轉收入及毛利同比有較大幅度的減少、

資產減值準備升及匯兌損失。

該集團預期於３月底前公布業績。（ｗｈ）

