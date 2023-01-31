【企業盈警】海螺環保（００５８７）料去年純利跌最多５０％

《經濟通通訊社３１日專訊》海螺環保（００５８７）公布，預期截至去年１２月３１日止

年度純利跌３０％至５０％。

該集團指，純利下跌主因受疫情等影響，工業危廢處置價格下跌，以及水泥窯協同處置項目

因此受不利影響，進一步限制其固廢及危廢進場。

該集團預期於３月底前公布業績。（ｗｈ）

