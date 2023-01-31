【企業盈警】億華通（０２４０２）料去年虧損最多１﹒８億人幣

《經濟通通訊社３１日專訊》億華通（０２４０２）（滬：６８８３３９）公布，預期截至
去年１２月３１日止年度虧損１﹒４億至１﹒７５億元（人民幣．下同），２０２１年度虧損
１﹒６億元，而扣除非經常性損益之虧損１﹒５３億至１﹒８８億元，２０２１年度虧損
１﹒７８億元。
該集團指，料收入７﹒２億至７﹒７億元，升１４％至２２％，虧損因加大投入人才隊伍搭
建、對存貨計提資產減值損失和計提Ｈ股上市費用。（ｗｈ）
加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇
|財經熱話30/01/2023
外匯基金去年投資虧損2024億元 歷來最差
|中國故事30/01/2023
《神州經脈》春節消費現復甦 外資狂掃貨 滬指兔年首日衝高微升
|財經熱話30/01/2023
板塊輪動傳統股受捧 煤氣曾飆逾半成新地八連升 仲有邊隻可追落後？
|專訪30/01/2023
【洪灝專訪】港樓仍有「好大」下行壓力 聯儲若減息勢反害美股
|專訪30/01/2023
【專訪】陶冬：日本央行改弦更張 高難度或釀黑天鵝（有片）
|FOCUS30/01/2023
【FOCUS】春節消費井噴 啟「拼經濟」序曲
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰