【企業盈警】重慶鋼鐵（０１０５３）料去年盈轉虧１０億人幣

《經濟通通訊社３１日專訊》重慶鋼鐵（０１０５３）（滬：６０１００５）公布，預期截

至去年１２月３１日止年度虧損１０﹒３億元（人民幣．下同），２０２１年度純利２３億元，

扣除非經常性損益之虧損１１億元，２０２１年度相關純利２４億元。

該集團指，受疫情等影響，鋼材價格明顯回落，但大宗原材料價格仍處歷史高位，利潤空間

受擠壓。（ｗｈ）

