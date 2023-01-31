【北水炒Ｄ乜】淨流出６９﹒０４億元，買美團沽騰訊

《經濟通通訊社３１日專訊》昨日（３０日）恒指低開１０９點，報２２５７９點。最高跌

６５點報２２６２３點，最低跌６９６點報２１９９２點。恒指收報２２０６９點，跌６１９點

或２﹒７３％。

北水全日淨流出６９﹒０４億元，上日淨流入１１﹒２２億元。北水淨買入最多的個股依次

是美團（０３６９０）、中國移動（００９４１）、商湯（０００２０）；淨賣出最多的依次是

騰訊控股（００７００）、建設銀行（００９３９）、香港交易所（００３８８）。

主板成交２０３２﹒４８億元增加１０９％。其中港股通成交６０８﹒７億元，佔總成交

２９﹒９％。

美團跌０﹒８％報１７３﹒５元，北水淨買入８﹒４億元；中國移動跌０﹒３５％報

５６﹒５元，北水淨買入４﹒６億元；商湯升１﹒４８％報２﹒７５元，北水淨買入４﹒５億元

。

騰訊控股跌６﹒７％報３８７﹒２元，北水淨賣出３６﹒９億元；建設銀行跌２﹒４７％報

５﹒１４元，北水淨賣出９﹒８億元；香港交易所跌３﹒８５％報３５９﹒６元，北水淨賣出

４﹒４億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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美團 （０３６９０） ８﹒３９

中國移動 （００９４１） ４﹒５８

商湯 （０００２０） ４﹒５４

中國海洋石油 （００８８３） １﹒３４

比亞迪股份 （０１２１１） ０﹒４７

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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騰訊控股 （００７００） －３６﹒８７

建設銀行 （００９３９） －９﹒８３

香港交易所 （００３８８） －４﹒３７

藥明生物 （０２２６９） －３﹒３１

新東方在綫 （０１７９７） －１﹒７２

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