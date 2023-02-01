《運籌帷幄－梁業豪》恒指期貨跌浪目標２０８２９╱１９６４１

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為９３﹒７５％和

５７﹒５％，局勢則均屬偏好。美國聯儲局議息結果公布前，投資者多作觀望；當然，市況於高

位乏力再升時，自然會引來獲利回吐沽盤。這種回吐市況於過去三個月的升市中也曾出現過，但

今次有點不同，支持短期調整浪正在運行中的說法。事實上，部分主要市場╱行業指數與指數成

分股都於其陰陽燭日線圖上呈現「黃昏之星」利淡轉向形態，屬於威力第二大者。

１月份場外股票期權到期後，今天（１日）港股好友必須重奪市場控制權；否則，短期後市

勢必進一步向淡。昨天（３１日）恒指期貨與國指期貨的加權收市位均低於大戶加權平均開倉水

平，若此情況於今天和明天（２日）皆出現，本月中前我們都不應急於持好倉反攻。即使進行超

短線投機博反彈，亦只應小注怡情。至於短期調整浪目標，應先２０８２９，再看１９６４１。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（影音

：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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