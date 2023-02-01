《專家之言－何志銘》美英歐央行議息在即，恒指宜企穩再部署

《專家之言》昨（３１日）恒指高開１２０點，初段曾升過２１４點，一度高見２２２８４

點後隨即轉跌，曾跌過４３８點見２１６３１點，幸尾市收市前跌幅略為收窄，全日跌２２７點

或１％，收２１８４２點，主板股票的升跌比率為１５比２６，下跌股份１１２７隻，恒指成分

股只有１１隻股份錄得上升，而下跌股份達６５隻，升跌比率為１４比８６。國指全日跌７１點

或０﹒９％，收７４２４點，恒生科技指數跌３７點或０﹒８％，收４５４２點。全日大市成交

金額為１７３８﹒２２億元。滬、深港通南下交易淨流出１６﹒６７億及１５﹒６４億元人民幣

。

數據方面，上周美國公布的去年第四季國內生產總值（ＧＤＰ）按季增長２﹒９％，英倫銀

行公布，英國去年１２月消費者信貸淨增收窄至５億英鎊，遜市場預期淨增１１億英鎊。另英國

去年１２月Ｍ４貨幣供應按月跌幅收窄至０﹒８％，前值跌幅由１﹒６％上修至跌１﹒５％，按

年升幅收窄至１﹒６％，前值升２﹒５％。歐洲統計局公布，經季調後，歐元區去年末季國內生

產總值（ＧＤＰ）初值按季升幅收窄至０﹒１％，勝市場預期轉跌０﹒１％，前值升０﹒３％。

歐元區末季ＧＤＰ年率初值升幅放緩至１﹒９％，仍勝市場預期升１﹒７％，前值升２﹒３％。



＊美加息幅度最終可能超預期，恒指先看能否企穩２１３００點＊



美財長耶倫警告，美國債務上限問題繼續擾攘，對美國債務可能出現違約感到緊張，更形容

這可能會是一場毀滅性的災難，最終形成「螺旋式衰退」。筆者東尼個人認為按目前情況而言，

鑑於地緣政治風險、「去全球化」趨勢，以及美國的政治兩極分化等，都大大影響投資者布局，

儘管美國通脹已有見頂的迹象，但個人估計美國加息的幅度最終仍可能會超出市場預期。回至港

股方面，近日恒指極度興奮推至２２７００點腳仔軟，落返２１８００點水平是否已經足夠，先

看２１３００點企唔企得穩再部署。當然仍要關注美國聯儲局、英倫銀行及歐洲央行議息在即，

都好影響大市表現。《獨立股評人 何志銘》



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