《盤後部署》恒指先跌後升重返兩萬二關，匯控比亞迪仍有回調風險

《經濟通通訊社１日專訊》美國聯儲局今晚公布議息結果，市場資金漸趨審慎，全日大市總

成交輕微回落至１５５５億元。全日科技股、醫療股及汽車股表現突出，三個板塊皆有逾２％平

均升幅。科技板塊錄得淨主動買入逾３１億元，醫療板塊及汽車板塊亦各有逾１４億元淨主動買

入。

個別科技股有炒作，市傳百度（０９９８８）正研發ＡＩ聊天機械人，並將於３月獨立推出

，有大行看好發展並上調評級，刺激股價全日愈升愈有，午後升幅擴大至超過８％，最終升９％

，收報１４４﹒３元，為全日表現最佳藍籌。



＊育兒概念股大爆發＊



汽車股表現強勢，日前發盈喜，料去年純利增長遠超市場預期的比亞迪（０１２１１），盤

中突破２５０元阻力水平，午後高見２６２元，回補去年８月底的下跌裂口，全日升６﹒１２％

，收報２６０元。另外，小鵬（０９８６８）旗下飛行汽車公司小鵬匯天，首獲民用航空特許飛

行證，全日升１０﹒３４％，收報４３﹒７５元。

此外，四川衛健委公布取消生育數量限制，同時簡化了生育登記要求，港股育兒概念股暴升

；寶寶樹集團（０１７６１）升６２﹒０７％，收報０﹒４７元；中國育兒網絡（０１７３６）

升３９﹒３４％，收報０﹒０８５元；童園國際（０３８３０）升４９﹒１５％，收報

０﹒０８８元；蠟筆小新食品（０１２６２）升３０﹒６１％，收報０﹒３２元。

恒指全日先跌後回升，最終以全日最高位收市，收報２２０７２，升２２９點或升

１﹒０５％，主板成交１５５５﹒７４億元。國指收報７５６０，升１３５點或升１﹒８２％。

科指收報４６９５，升１５３點或升３﹒３７％。



＊議息結果前宜觀望＊



港股今日走勢波動，但整體未有一方攻勢特別明顯。恒指已連升三個月，過去三個月累升超

過４８％，恒指上月已重返２５０月移動平均線之上收市，是去年７月跌穿該線以來首次。目前

恒指１４ＲＳＩ已回落至６４，今日恒指亦呈先跌後升，但要留意，除聯儲局於今晚公布議息結

果之外，明天英倫銀行及歐洲央行亦將公布議息結果，港股周五表現或會較為波動，審慎投資者

宜靜待部署時機。

今日比亞迪ＡＨ股齊升，Ａ股（深：００２５９４）大升超過６％，重返３００元人民幣大

關，與Ｈ股一樣成功修補裂口，但Ｈ股目前已回升至去年８月３０日下跌裂口頂部約２６０元，

１４ＲＳＩ亦已達７５，短線有較大調整風險，料下方２５０天線支持力較強。

此外，匯控（００００５）同樣已連升三個月，日前升抵５８﹒５元後遇明顯阻力，今日一

度回吐超過３％，但午後有資金撈底，收市僅跌約１﹒５％。整體而言，匯控今日處於高位爭持

，加上議息結果公布在即，料匯控短線將有「散水」風險，初步支持可先看５５元。（ｈｃ）

