【外圍經濟】阿達尼事件引發外國投資者大舉撤離印度股市

《經濟通通訊社１日專訊》根據《彭博》整理的數據，全球基金上周五及本周一從印度股市
淨撤資１４﹒５億美元，創出去年６月１７日以來最大連續兩日拋售規模。與阿達尼
（Ａｄａｎｉ Ｇｒｏｕｐ）相關的股票遭到的拋售最為猛烈，主要因為沽空機構興登堡研究公
司指控該公司存在會計欺詐，以及市場操縱，引發市場情緒動盪。
不過，阿達尼反駁相關文件，就興登堡關於其的指控進行了激烈辯護。（ｐｃ）
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