《政經范局－范強》西方視界中的「異域」與「花園」

《政經范局》去年烏克蘭陷入戰火之初，本欄曾發表一系列對台海局勢影響的文章，可大致

歸納為以下四點：



一、針對拜登政府的對台總體政策，可能包括１、透過國會逐步消除美國「武力護台」的法

理障礙；２、推動台島構建民兵體制，準備實施城巷焦土戰；３、建構美台雙邊經貿管控機制，

完成對晶片等關鍵技術產業的拆解與轉移。



二、針對美國「朝野政要連環訪台」，指出在民主、共和兩黨鬧得水火不相容的背景下，美

國國內黨爭輸出國外，可能會給台島帶來更多的焦慮與不確定。



三、針對北京的對台政策，指出兩岸在台海中線的默契將發生「根本的變化」，台海將進入

常態化「主權管轄」。



四、針對俄烏戰事，北京仍會「莫聽穿林打葉聲」，凸顯其不參與歐洲安全事務的立場。但

若中國周邊出現異動，則仍不排除與俄羅斯採取「戰略」層級的合作。



＊西方的異域與花園＊



如今烏克蘭戰火已持續快一年，城巷焦土戰、拆遷台積電等本來難以想像的事件，已迅速變

成事實；美國前民主黨眾院議長佩洛西於去年８月訪台，加速了台海中線的消失。而中期選舉之

後共和黨控制眾院，該黨籍的新議長麥卡鍚似乎也要訪台了。



台海局勢下一步會如何變化？答案仍舊建基於我們對俄烏戰爭走向的理解。從歷史的慣性思

維角度來看，自從有「世界大戰」或「冷戰」這些概念以來，歐洲一直是列強爭霸的核心，亞洲

只是側翼。以冷戰為例，無論是韓戰還是越戰，對於美蘇兩個超級大國而言，主要目的之一就在

於轉移雙方在歐洲軍事對峙的壓力。



因此只要冷戰思維在西方抬頭，極可能演變出的結局，就是亞洲再度被視為一個可以被打爤

的「異域」，來換取歐洲「花園」的安全 －－－ 對此亞洲各地政府和人民必須高度警惕，切

不可心存僥倖。



＊影響拜登的兩個事件＊



在此大框架下，當然也存在政治決策層的人為因素影響。一個顯著的例子，是拜登政府在俄

烏衝突升級過程中的角色。就拜登當選總統前後經歷來看，至少有兩件事可能影響到了他對俄烏

戰爭的最初反應：



一是在競選過程中，拜登對特朗普的最具殺傷力攻擊，就是「通俄門」指控。特朗普被形容

為與普京存在「曖昧關係」，導致克宮左右美國內政，從而激起了選民的不滿；二是拜登當選後

，在阿富汗撤軍行動上過於倉促，不僅造成美軍嚴重傷亡，且塔利班迅速推翻親美政府。拜登亦

因此被視為一名軍事無能者而威望掃地，更引發軍方強烈不滿。



這兩宗事件的混合作用，顯然促使拜登在俄烏戰爭爆發之初，就採取了高調的抗俄政策。然

而，除了歐美媒體在文宣領域的勝利之外，戰事卻正變得曠日持久，美國不斷投入數以百億計美

元及軍援，戰爭成本不斷攀升，削弱俄羅斯的邊際效應卻相應減少。



＊特朗普：只需２４小時達成俄烏停火＊



為此，美國五角大樓智庫蘭德公司日前就發表了一篇名為《避免持久戰》的報告，直指俄烏

持久戰不符合美國的最大利益，分散了華府對中國的注意力，並促成中俄背靠背。從烏克蘭防空

導彈擊中波蘭，以及在援助坦克、Ｆ１６戰機等事項上的種種保守態度來看，拜登的抗俄決心其

實令人存疑。而他的政敵 －－－ 共和黨人就更不消說了。



上周末，特朗普在新罕布什爾和南卡羅萊納兩個州，正式揭開他的共和黨總統提名人競選活

動。他的演講要點，無非就是調停俄烏戰爭，矛頭轉向中國。他指責拜登軟弱無能，導致世界處

於第三次大戰邊緣。若他是總統，可以「在２４小時內達成俄烏和平協議」。



特朗普的言論反映了共和黨人的一慣看法，他們早就對拜登政府過多捲入歐洲的抗俄行動表

達了不滿。對他們來說，美國必須立即從歐洲抽身，因為中國才是主要的對手。對未來台海局勢

的判斷，理應建基於上述背景，意即在俄烏戰爭正演變成長期消耗戰的情況下，美國及其盟友也

許急需要找到抽身而出的下台階。



＊金氏兄妹真的有核彈＊



這就使得在烏克蘭戰場上出錢的Ｇ７也好，出力的北約也好，必須勾勒出一個比烏克蘭「危

險性更高」的全球安全憂患地圖。倒也是，就在這段時間，以巴衝突升級了；伊朗軍火庫被炸了

；美國防長奧斯汀乘坐指揮核戰的「末日飛機」到了南韓；無獨有偶，連北約秘書長斯托爾滕貝

格，也顧不上迎戰說好的俄軍春季大攻勢，居然忙裏偷閒訪問日韓，共謀起抗中之舉來了。



論國際社會安全威脅，中東地區早已戰禍連年，歐美換來的是勞命傷財的反恐戰爭，以此為

下台階吸引力蒼白；朝鮮半島有北韓核威脅，當量夠大吸睛效果一流。但問題也正在於，金氏兄

妹真的有核彈……所以剩下來的選項，就只有台海了。



北京外交傳統向來求穩，對潛在衝突區域追求「可管可控」。所以呢，若有「熊孩子」來碰

瓷，只要掌握紅線，適度過界，一切仍在掌控中。一句話，怎麼玩也玩不壞。所以當國務卿布林

肯一再表示要到北京來？而北京居然又是那麼一再的保持沉默？是不是一個想拿捏這回紅線可以

怎生玩法？而另一個卻回說：「你自己猜。」



最後，外交部發言人毛寧在記者追問下簡單回了一句：「台灣問題是中美關係第一條不可逾

越的紅線。美方任何時候都不要試圖突破這條紅線。」輕鬆點，毛寧的意思其實是：「熊孩子，

你就呆在自家花園裹縱情玩吧，不要山長水遠跑到我這兒打鬧。」

《經濟通通訊社評論員 范強》

