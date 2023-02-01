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01/02/2023 09:28

《中概異動》小鵬汽車高開近５％，旗下公司於內地首獲特許飛行證

　　《經濟通通訊社１日專訊》小鵬汽車（０９８６８）高開４﹒６７％，報４１﹒５元，成交
約１９萬股，涉資７９０萬元；蔚來（０９８６６）升２﹒０７％，報９３﹒６元；理想汽車
（０２０１５）升２﹒４７％，報９７﹒３５元；吉利汽車（００１７５）無升跌，報
１２﹒６４元。
　　小鵬汽車旗下飛行汽車公司小鵬匯天宣布，公司全棧自研的旅航者Ｘ２正式獲得由中國民用
航空中南地區管理局頒發的特許飛行證，旅航者Ｘ２成為國內首款提出申請並成功獲批的有人駕
駛ｅＶＴＯＬ（電動垂直起降）產品。
　　小鵬匯天表示，中國民用航空中南地區管理局此次根據《ＣＣＡＲ－２１民用航空產品和零
部件合格審定規定》相關條款對旅航者Ｘ２進行審定，認可旅航者Ｘ２能在特許條件下安全地開
展飛行活動，並頒發特許飛行證。
　　現時，恒生指數報２１９２０，升７８點或升０﹒３６％，主板成交３１﹒１０億元。國企
指數報７４５９，升３４點或升０﹒４６％。恒生科技指數報４５７２，升３０點或升
０﹒６７％。
　　即月期指新報２１９４８，升４６點，高水２７點。即月國指期貨報７４７９，升２５點，
高水２０點。即月科指期貨新報４５７７，升２３點，高水４點。
　　上證綜合指數報３２６２，升６點或升０﹒２０％，成交２１﹒６２億元人民幣。深證成份
指數報１２０３４，升３３點或升０﹒２８％，成交１０﹒８４億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　小鵬汽車（０９８６８）　　　　４１﹒５元　升４﹒６７％
　　蔚來（０９８６６）　　　　　　９３﹒６元　升２﹒０７％
　　理想汽車（０２０１５）　　　９７﹒３５元　升２﹒４７％
　　吉利汽車（００１７５）　　　１２﹒６４元　　　　無升跌
　　東風集團股份（００４８９）　　４﹒７２元　升１﹒２９％
　　比亞迪（０１２１１）　　　　２４７﹒６元　升１﹒０６％
　　廣汽集團（０２２３８）　　　　５﹒６４元　升０﹒３６％
　　長汽（０２３３３）　　　　　１１﹒０８元　升０﹒７３％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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