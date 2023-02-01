《中概異動》小鵬汽車高開近５％，旗下公司於內地首獲特許飛行證

《經濟通通訊社１日專訊》小鵬汽車（０９８６８）高開４﹒６７％，報４１﹒５元，成交

約１９萬股，涉資７９０萬元；蔚來（０９８６６）升２﹒０７％，報９３﹒６元；理想汽車

（０２０１５）升２﹒４７％，報９７﹒３５元；吉利汽車（００１７５）無升跌，報

１２﹒６４元。

小鵬汽車旗下飛行汽車公司小鵬匯天宣布，公司全棧自研的旅航者Ｘ２正式獲得由中國民用

航空中南地區管理局頒發的特許飛行證，旅航者Ｘ２成為國內首款提出申請並成功獲批的有人駕

駛ｅＶＴＯＬ（電動垂直起降）產品。

小鵬匯天表示，中國民用航空中南地區管理局此次根據《ＣＣＡＲ－２１民用航空產品和零

部件合格審定規定》相關條款對旅航者Ｘ２進行審定，認可旅航者Ｘ２能在特許條件下安全地開

展飛行活動，並頒發特許飛行證。

現時，恒生指數報２１９２０，升７８點或升０﹒３６％，主板成交３１﹒１０億元。國企

指數報７４５９，升３４點或升０﹒４６％。恒生科技指數報４５７２，升３０點或升

０﹒６７％。

即月期指新報２１９４８，升４６點，高水２７點。即月國指期貨報７４７９，升２５點，

高水２０點。即月科指期貨新報４５７７，升２３點，高水４點。

上證綜合指數報３２６２，升６點或升０﹒２０％，成交２１﹒６２億元人民幣。深證成份

指數報１２０３４，升３３點或升０﹒２８％，成交１０﹒８４億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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小鵬汽車（０９８６８） ４１﹒５元 升４﹒６７％

蔚來（０９８６６） ９３﹒６元 升２﹒０７％

理想汽車（０２０１５） ９７﹒３５元 升２﹒４７％

吉利汽車（００１７５） １２﹒６４元 無升跌

東風集團股份（００４８９） ４﹒７２元 升１﹒２９％

比亞迪（０１２１１） ２４７﹒６元 升１﹒０６％

廣汽集團（０２２３８） ５﹒６４元 升０﹒３６％

長汽（０２３３３） １１﹒０８元 升０﹒７３％

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（ｅｒ）

