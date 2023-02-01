《異動股》百度午後飆逾８％冠藍籌，聊天機械人概念熱炒

《經濟通通訊社１日專訊》百度（０９８８８）現價升８﹒６９％暫為最佳表現藍籌，報

１４３﹒９元，該股成交約１１１５萬股，涉資１５﹒４２億元。

早前多間媒體報道，百度正在研發類似ＣｈａｔＧＰＴ的ＡＩ聊天機械人。有媒體報道，

ＣｈａｔＧＰＴ 發布之後不久，百度就快速投入相關研發，該項目在內部高度保密，不允許公

開討論。《路透》報道指出，百度計劃於今年３月先將該服務作為獨立應用推出，之後再逐步將

其合併到搜索引擎中。

現時，恒生指數報２２０２４，升１８１點或升０﹒８３％，主板成交１２８３﹒７３億元

。國企指數報７５５１，升１２６點或升１﹒７０％。恒生科技指數報４６８８，升１４５點或

升３﹒２１％。

即月期指新報２２０８１，升１７９點，高水５７點。即月國指期貨報７５７５，升１２１

點，高水２４點。即月科指期貨新報４７０２，升１４８點，高水２３點。

上證綜合指數報３２８４，升２９點或升０﹒９０％，成交４１３３﹒９５億元人民幣。

深證成份指數報１２１５８，升１５６點或升１﹒３１％，成交５９１２﹒１２億元人民幣

。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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百度（０９８８８） １４３﹒９０元 升８﹒６９％

商湯（０００２０） ３﹒００元 升５﹒６３％

美圖公司（０１３５７） ２﹒３１元 升１９﹒０７％

騰訊（００７００） ３８２﹒２０元 無升跌

阿里（０９９８８） １０９﹒９０元 升２﹒１４％

美團（０３６９０） １８１﹒００元 升３﹒６７％

京東集團（０９６１８） ２３６﹒６０元 升２﹒１６％

網易（０９９９９） １４３﹒８０元 升２﹒９３％

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（ｈｃ）

