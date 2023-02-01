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01/02/2023 15:24

《異動股》百度午後飆逾８％冠藍籌，聊天機械人概念熱炒

　　《經濟通通訊社１日專訊》百度（０９８８８）現價升８﹒６９％暫為最佳表現藍籌，報
１４３﹒９元，該股成交約１１１５萬股，涉資１５﹒４２億元。
　　早前多間媒體報道，百度正在研發類似ＣｈａｔＧＰＴ的ＡＩ聊天機械人。有媒體報道，
ＣｈａｔＧＰＴ　發布之後不久，百度就快速投入相關研發，該項目在內部高度保密，不允許公
開討論。《路透》報道指出，百度計劃於今年３月先將該服務作為獨立應用推出，之後再逐步將
其合併到搜索引擎中。
　　現時，恒生指數報２２０２４，升１８１點或升０﹒８３％，主板成交１２８３﹒７３億元
。國企指數報７５５１，升１２６點或升１﹒７０％。恒生科技指數報４６８８，升１４５點或
升３﹒２１％。
　　即月期指新報２２０８１，升１７９點，高水５７點。即月國指期貨報７５７５，升１２１
點，高水２４點。即月科指期貨新報４７０２，升１４８點，高水２３點。
　　上證綜合指數報３２８４，升２９點或升０﹒９０％，成交４１３３﹒９５億元人民幣。
　　深證成份指數報１２１５８，升１５６點或升１﹒３１％，成交５９１２﹒１２億元人民幣

　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　百度（０９８８８）　　　１４３﹒９０元　　升８﹒６９％
　　商湯（０００２０）　　　　　３﹒００元　　升５﹒６３％
　　美圖公司（０１３５７）　　　２﹒３１元　升１９﹒０７％
　　騰訊（００７００）　　　３８２﹒２０元　　　　　無升跌
　　阿里（０９９８８）　　　１０９﹒９０元　　升２﹒１４％
　　美團（０３６９０）　　　１８１﹒００元　　升３﹒６７％
　　京東集團（０９６１８）　２３６﹒６０元　　升２﹒１６％
　　網易（０９９９９）　　　１４３﹒８０元　　升２﹒９３％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｈｃ）

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