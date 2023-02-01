《匯市俊言－熊俊傑》歐洲通脹未止，歐元具升值條件

《匯市俊言》歐洲央行將於明日（２日）結束利率政策會議並公布議息結果，會議結果出爐

前有多項歐元區成員國重要經濟數據公布，這將直接影響投資者對歐元區通脹及對歐洲央行加息

的預期。目前市場普遍認為歐洲央行將會加息半厘（即５０個基點），行長拉加德亦很可能在加

息立場上保持鷹派。



市場預期歐元區整體通脹率會由１２月的９﹒２％降至１月的９﹒０％，而核心通脹率將保

持在５﹒２％或略為下降至５﹒１％。該兩項歐元區數據均在明日香港時間下午６時公布。歐元

區通脹降溫主要由於住房能源費用的減少。意大利能源監管機構稱，電價將在２０２３年第一季

度下降１９﹒５％。西班牙和意大利的電費下降有助於抵消德國和法國的部分價格上漲，將歐元

區整體能源費用的按月漲幅限制在３％左右。



然而，周一（３０日）已公布的西班牙通脹率由１２月的５﹒５％升至１月的５﹒８％，這

中止了從２０２２年夏季的兩位數通脹持續降溫，屬７個月來首次的增長。西班牙通脹意外上漲

，將令歐洲央行對於加息抗通脹的決心變得更堅定。此外，法國、西班牙和意大利的油價補貼即

將結束。取消道路燃料補貼可能會使本月油價上漲約７％，使整體通脹將在本月回升近０﹒４個

百分點。



歐元區目前面對的通脹問題與英國及美國相似，通脹率持續下滑，向市場釋放出通脹受控的

信息。不過央行們已經一致指出，通脹雖然已經見頂，但核心通脹其實仍然未有明確信號會在未

來數月放緩。市場預計歐元區核心通脹率將保持在５﹒２％，這會支持鷹派官員在２月會議上贊

成加息５０個基點，並在３月再加５０或２５個基點。在美國聯儲備已準備放慢加息步伐的背景

下，歐元有條件相對美元進一步走強。若上述之條件及假設成立，歐元兌美元（ＥＵＲ╱

ＵＳＤ）可望上試１﹒１０，下方支持參考１﹒０７。

《艾德金融高級副總裁兼外匯部副主管 熊俊傑》



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