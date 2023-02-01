  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

01/02/2023 09:43

《匯市俊言－熊俊傑》歐洲通脹未止，歐元具升值條件

　　《匯市俊言》歐洲央行將於明日（２日）結束利率政策會議並公布議息結果，會議結果出爐
前有多項歐元區成員國重要經濟數據公布，這將直接影響投資者對歐元區通脹及對歐洲央行加息
的預期。目前市場普遍認為歐洲央行將會加息半厘（即５０個基點），行長拉加德亦很可能在加
息立場上保持鷹派。
　
　　市場預期歐元區整體通脹率會由１２月的９﹒２％降至１月的９﹒０％，而核心通脹率將保
持在５﹒２％或略為下降至５﹒１％。該兩項歐元區數據均在明日香港時間下午６時公布。歐元
區通脹降溫主要由於住房能源費用的減少。意大利能源監管機構稱，電價將在２０２３年第一季
度下降１９﹒５％。西班牙和意大利的電費下降有助於抵消德國和法國的部分價格上漲，將歐元
區整體能源費用的按月漲幅限制在３％左右。
　
　　然而，周一（３０日）已公布的西班牙通脹率由１２月的５﹒５％升至１月的５﹒８％，這
中止了從２０２２年夏季的兩位數通脹持續降溫，屬７個月來首次的增長。西班牙通脹意外上漲
，將令歐洲央行對於加息抗通脹的決心變得更堅定。此外，法國、西班牙和意大利的油價補貼即
將結束。取消道路燃料補貼可能會使本月油價上漲約７％，使整體通脹將在本月回升近０﹒４個
百分點。
　
　　歐元區目前面對的通脹問題與英國及美國相似，通脹率持續下滑，向市場釋放出通脹受控的
信息。不過央行們已經一致指出，通脹雖然已經見頂，但核心通脹其實仍然未有明確信號會在未
來數月放緩。市場預計歐元區核心通脹率將保持在５﹒２％，這會支持鷹派官員在２月會議上贊
成加息５０個基點，並在３月再加５０或２５個基點。在美國聯儲備已準備放慢加息步伐的背景
下，歐元有條件相對美元進一步走強。若上述之條件及假設成立，歐元兌美元（ＥＵＲ╱
ＵＳＤ）可望上試１﹒１０，下方支持參考１﹒０７。　
《艾德金融高級副總裁兼外匯部副主管　熊俊傑》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章開市Good Morning01/02/2023
熊麗萍料2月恒指走勢不及上月　惟仍有望重上兩萬三
人氣文章專訪31/01/2023
【洪灝專訪】勿期望聯儲減息！ （有片）
人氣文章中國故事31/01/2023
《神州經脈》PMI重回擴張　滬指1月漲半成　外資買入創新高
人氣文章財經熱話31/01/2023
憧憬派特息加碼回購　受惠通關大行輪番唱好　匯控股價硬淨未升完？
人氣文章財經熱話31/01/2023
【月結－復常追車】車股二月追落後可吼吉利比亞迪 賭股料有調整
人氣文章財經熱話31/01/2023
【月結－全面復常】港股整固後展升浪 恒指中長線目標25000
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金