  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

01/02/2023 12:06

《午市前瞻》專家料恒指短線續調整，小鵬曾漲逾７％可追買？

　　《經濟通通訊社１日專訊》恒生指數半日收報２１９０２，升６０點或０﹒２７％，主板成
交７９９﹒３２億元。恒生中國企業指數報７４９６，升７１點或０﹒９６％。恒生科技指數報
４６２１，升７８點或１﹒７３％。
　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）及阿里巴巴－ＳＷ
（０９９８８）；騰訊控股收報３８０﹒８元，跌１﹒４元或０﹒３７％，成交５３﹒３１億元
；美團收報１７９﹒１元，升４﹒５元或２﹒５８％，成交３１﹒６６億元；阿里巴巴－ＳＷ收
報１０９﹒６元，升２元或１﹒８６％，成交３０﹒９９億元。比亞迪（０１２１１）升
５﹒７１％，收報２５９元，成交２１﹒４８億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及
阿里巴巴－ＳＷ。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ。
　
＊溫鋼城：後市以區間上落為主＊
　
　　恒指今日高開７８點，報２１９２０。阿里巴巴（０９９８８）、美團（０３６９０）、京
東（０９６１８）等重磅科技股走勢平穩，即使滙控（００００５）開市初段表現較差，指數早
段上落不大。
　　ｉＦＡＳＴ　Ｇｌｏｂａｌ　Ｍａｒｋｅｔｓ副總裁溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，北水
連續二日錄得淨流出，金額均逾３０億人民幣，是大市表現較弱的主要原因，加上市場觀望聯儲
局加息取態、內房銷情仍差等因素，恒指短線料續調整，惟幅度不會太大，後市會以區間上落為
主。他預期，恒指或待修補１月４至５日的上升裂口後才有較明顯支持，兩萬三為短線阻力位。
　
＊小鵬４５至５０元有較大阻力＊
　
　　汽車股今早造好，比亞迪（０１２１１）曾升逾５％，吉利（００１７５）曾升逾３％，造
車新勢力小鵬（０９８６８）更一度升逾７％。小鵬隔晚美股造好，最新消息指旗下飛行汽車公
司小鵬匯天全棧自研的旅航者Ｘ２，正式獲得由中國民用航空中南地區管理局頒發的特許飛行證

　　溫鋼城認為，即使特許小鵬匯天獲頒發飛行證，內地對民用飛行駕駛產品的需求及配套未見
強勁，該消息對小鵬的短期刺激作用有限。他續指，小鵬仍未扭虧為盈，銷售數字亦不突出，疊
加新能源車的減價潮，相信股價難以大爆發。
　　部署上，溫鋼城指小鵬自去年１２月以來在４５至５０元都見阻力，即使股價已跌得低殘，
一手１００股的入場費變得相當便宜，但現價距離５０元阻力位較近，買入時機較尷尬，故不建
議無貨者現階段進場。（ｅｒ）

【2023兔年】迎新春，謹祝大家福兔豐年，鴻圖大展，財運亨通！ 即睇2023癸卯年運程預測，兔年齊齊行大運！► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話01/02/2023
龍源電力發盈警仍獲大行力撐　瑞信看$21.5可趁低吸？仲有其他選擇？
人氣文章財經熱話01/02/2023
《午市前瞻》專家料恒指短線續調整 小鵬曾漲逾7%是否可追買
人氣文章大行報告01/02/2023
【大行炒D乜】比亞迪盈喜　大行點評價？一click就知道
人氣文章財經熱話01/02/2023
【夠鐘食胡？】商湯連升第六日　再升空間有限？
人氣文章開市Good Morning01/02/2023
熊麗萍料2月恒指走勢不及上月　惟仍有望重上兩萬三
人氣文章專訪31/01/2023
【洪灝專訪】勿期望聯儲減息！ （有片）
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金