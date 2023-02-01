《午市前瞻》專家料恒指短線續調整，小鵬曾漲逾７％可追買？

《經濟通通訊社１日專訊》恒生指數半日收報２１９０２，升６０點或０﹒２７％，主板成

交７９９﹒３２億元。恒生中國企業指數報７４９６，升７１點或０﹒９６％。恒生科技指數報

４６２１，升７８點或１﹒７３％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）及阿里巴巴－ＳＷ

（０９９８８）；騰訊控股收報３８０﹒８元，跌１﹒４元或０﹒３７％，成交５３﹒３１億元

；美團收報１７９﹒１元，升４﹒５元或２﹒５８％，成交３１﹒６６億元；阿里巴巴－ＳＷ收

報１０９﹒６元，升２元或１﹒８６％，成交３０﹒９９億元。比亞迪（０１２１１）升

５﹒７１％，收報２５９元，成交２１﹒４８億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及

阿里巴巴－ＳＷ。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ。



＊溫鋼城：後市以區間上落為主＊



恒指今日高開７８點，報２１９２０。阿里巴巴（０９９８８）、美團（０３６９０）、京

東（０９６１８）等重磅科技股走勢平穩，即使滙控（００００５）開市初段表現較差，指數早

段上落不大。

ｉＦＡＳＴ Ｇｌｏｂａｌ Ｍａｒｋｅｔｓ副總裁溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，北水

連續二日錄得淨流出，金額均逾３０億人民幣，是大市表現較弱的主要原因，加上市場觀望聯儲

局加息取態、內房銷情仍差等因素，恒指短線料續調整，惟幅度不會太大，後市會以區間上落為

主。他預期，恒指或待修補１月４至５日的上升裂口後才有較明顯支持，兩萬三為短線阻力位。



＊小鵬４５至５０元有較大阻力＊



汽車股今早造好，比亞迪（０１２１１）曾升逾５％，吉利（００１７５）曾升逾３％，造

車新勢力小鵬（０９８６８）更一度升逾７％。小鵬隔晚美股造好，最新消息指旗下飛行汽車公

司小鵬匯天全棧自研的旅航者Ｘ２，正式獲得由中國民用航空中南地區管理局頒發的特許飛行證

。

溫鋼城認為，即使特許小鵬匯天獲頒發飛行證，內地對民用飛行駕駛產品的需求及配套未見

強勁，該消息對小鵬的短期刺激作用有限。他續指，小鵬仍未扭虧為盈，銷售數字亦不突出，疊

加新能源車的減價潮，相信股價難以大爆發。

部署上，溫鋼城指小鵬自去年１２月以來在４５至５０元都見阻力，即使股價已跌得低殘，

一手１００股的入場費變得相當便宜，但現價距離５０元阻力位較近，買入時機較尷尬，故不建

議無貨者現階段進場。（ｅｒ）

