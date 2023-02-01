  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

01/02/2023 16:04

《美元走勢－羅明立》留意鮑威爾發言，歐元關鍵阻力１﹒０９５０

　　　貨幣　　　　東京收市　　　最高價　　　　最低價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美元╱日圓　１３０﹒２７　１３０﹒３２　１２９﹒８６
　　歐元╱美元　１﹒０８７５　１﹒０８７７　１﹒０８５２
　　英鎊╱美元　１﹒２３２２　１﹒２３２８　１﹒２３０３
　　美元╱瑞郎　０﹒９１５６　０﹒９１７３　０﹒９１５５
　　美元╱港元　７﹒８４１６　７﹒８４３０　７﹒８３８６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》美國１月芝加哥ＰＭＩ由４５﹒１降至４４﹒３，同期消費者信心指數由
１０８﹒３跌至１０７﹒１，兩者都差過預期。歐元區上年第四季經濟避過衰退，按季增長
０﹒１％。投資者靜候聯儲局周四（２日）凌晨３：００公布的利率決議，市場已消化了美聯儲
加息０﹒２５％，預期可能多加息一次就會暫停加息。此外，歐洲央行和英國央行預計將在周四
加息０﹒５％，美匯指數先升後回，全日計未能高收，反彈動力不足。
　　聯儲局主席鮑威爾的發言及會後聲明將影響匯市走勢，估計今次不會明顯改變之前的立場，
留意點陣圖、終端利率水平及其維持的時間的說法，如仍然較為強硬的話，或可幫助美匯有較好
的反彈。歐元關鍵阻力在１﹒０９５０，英鎊阻力在１﹒２４５０。
　
　　　貨幣　　　　方向　　　入市價　　　　目標價　　　　止蝕價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　歐元兌美元　賣出歐元　１﹒０９００　１﹒０８００　１﹒０９４０
　　美元兌日圓　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　英鎊兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌瑞郎　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　澳元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　紐元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌加元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　　　
　　《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章FOCUS01/02/2023
【FOCUS】負資產宗數飆升　樓市入市良機？
人氣文章財經熱話01/02/2023
龍源電力發盈警大行仍力撐　瑞信籲趁低吸看$21.5？中國電力更值博？
人氣文章財經熱話01/02/2023
《午市前瞻》專家料恒指短線續調整 小鵬曾漲逾7%是否可追買
人氣文章大行報告01/02/2023
【大行炒D乜】比亞迪盈喜　大行點評價？一click就知道
人氣文章財經熱話01/02/2023
【夠鐘食胡？】商湯連升第六日　再升空間有限？
人氣文章開市Good Morning01/02/2023
熊麗萍料2月恒指走勢不及上月　惟仍有望重上兩萬三
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金