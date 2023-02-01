《美元走勢－羅明立》留意鮑威爾發言，歐元關鍵阻力１﹒０９５０

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １３０﹒２７ １３０﹒３２ １２９﹒８６

歐元╱美元 １﹒０８７５ １﹒０８７７ １﹒０８５２

英鎊╱美元 １﹒２３２２ １﹒２３２８ １﹒２３０３

美元╱瑞郎 ０﹒９１５６ ０﹒９１７３ ０﹒９１５５

美元╱港元 ７﹒８４１６ ７﹒８４３０ ７﹒８３８６

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《美元走勢》美國１月芝加哥ＰＭＩ由４５﹒１降至４４﹒３，同期消費者信心指數由

１０８﹒３跌至１０７﹒１，兩者都差過預期。歐元區上年第四季經濟避過衰退，按季增長

０﹒１％。投資者靜候聯儲局周四（２日）凌晨３：００公布的利率決議，市場已消化了美聯儲

加息０﹒２５％，預期可能多加息一次就會暫停加息。此外，歐洲央行和英國央行預計將在周四

加息０﹒５％，美匯指數先升後回，全日計未能高收，反彈動力不足。

聯儲局主席鮑威爾的發言及會後聲明將影響匯市走勢，估計今次不會明顯改變之前的立場，

留意點陣圖、終端利率水平及其維持的時間的說法，如仍然較為強硬的話，或可幫助美匯有較好

的反彈。歐元關鍵阻力在１﹒０９５０，英鎊阻力在１﹒２４５０。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 賣出歐元 １﹒０９００ １﹒０８００ １﹒０９４０

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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