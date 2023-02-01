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01/02/2023 11:54

《本港樓市》信置兔年推５新盤涉３０００伙，料全年樓價平穩向上

　　《經濟通通訊社１日專訊》信和置業（０００８３）執行董事田兆源在新春團拜活動上表示
，兔年將有５個新盤應市，涉約３０００伙。其中包括夥拍嘉華國際（００１７３）及中海外
（００６８８）合作發展的柏瓏第３期佔６８０伙；夥港鐵（０００６６）、嘉華國際及招商局
置地（００９７８）合作發展日出康城第１１期項目Ｖｉｌｌａ　Ｇａｒｄａ　３期佔６４４伙
；夥資本策略地產（００４９７）發展油塘通風樓項目佔７９２伙；夥嘉里建設（００６８３）
、太古地產（０１９７２）合作發展黃竹坑站港島南岸第４期，提供８００伙；中環Ｏｎｅ　
Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｌａｃｅ佔１２１伙。
　　田兆源指出，豪宅項目Ｓｔ﹒　Ｇｅｏｒｇｅ＇ｓ　Ｍａｎｓｉｏｎｓ會開放新的示範單位
。西南九龍Ｇｒａｎｄ　Ｖｉｃｔｏｒｉａ已取得「入伙紙」，已經安排有興趣準買家參觀單位

　　他續稱，隨著通關後，內地及本港買家入市步伐加快，加上加息步伐緩和等，因此假期後成
交量將會增加，２０２３年樓市活力存在，料全年樓價平穩向上。
　　對於新一份《財政預算案》，田兆源冀政府增加土地供應。被問及政府在啟德興建簡約公屋
的看法，他則未有回應。
　　信和置業營業部集團聯席董事楊文表示，未有推出新盤下，旗下１月一手成交約５５宗，每
宗平均成交價約３７００萬元，總值近１９億元。（ｒｈ）

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