【通關復常】李家超：本港經濟動力明顯加強，今年迎來良好開局

《經濟通通訊社１日專訊》行政長官李家超出席中華總商會新春團拜致辭時表示，新一年送

虎迎兔，香港迎來新篇章，今年本港迎來良好開局，自１月８日起與內地通關，能方便工商界及

不同人士，本港旅遊、零售及飲食業等率先受惠。

他指出，現時香港經濟動力明顯加強，隨著跨境人員恢復，大型商貿展覽及不同賽事陸續來

港舉行，將鞏固香港作為亞洲盛事之都的地位。（ｂｎ）

