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01/02/2023 08:57

美國將微信淘寶及拼多多等列入賣假貨黑名單

　　《經濟通通訊社１日專訊》美國貿易代表署昨天（３１日）公布２０２２年惡名市場名單，
點名中國、越南、印度、菲律賓在內的１８國３３個實體市場與３９個網路市場，指它們參與或
促成大量商標假冒或盜版行為。其中騰訊（００７００）旗下的微信和阿里巴巴（０９９８８）
旗下的全球賣速通和淘寶、百度網盤、蝦皮及拼多多等電子商務平台再度被點名。當局並形容微
信電商生態圈是中國最大賣假貨的平台，協助分發和銷售相關產品。
　　美方報告提到，疫情期間許多商品賣家從實體店轉向電子商務平台，並利用實體店面完成線
上銷售；仿冒商品的網路賣家一直努力規避政府與電子商務平台建立的防為流程與系統，利用社
群媒體廣告等。此外，儘管疫情大流行造成貿易中斷，導致中國等以生產仿冒商品著稱的國家出
口減緩，但在某些情況下，這已被仿冒商品的本地化抵銷。
　　美國政府去年初將騰訊和阿里的電子商務網站列入惡名市場名單。
　　中方當時稱，不同意美方將中國部分電子商貿平台列入名單，批評美方做法不負責任，強調
中方高度重視知識產權。騰訊亦表示強烈反對美方的決定；阿里巴巴表示將繼續與政府機構合作
，應對美方對旗下平台有關知識產權的關注。（ｃｌ）

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