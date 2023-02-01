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01/02/2023 16:32

《本港經濟》第四季ＧＤＰ預估按年萎縮４﹒２％，全年跌３﹒５％

　　《經濟通通訊社１日專訊》政府統計處公布，根據預先估計數字，去年第四季的本地生產總
值較上年同期實質下跌４﹒２％，連跌四季，較第三季４﹒６％的跌幅收窄，但比市場預測跌
２﹒９％為差。本地生產總值下跌主要是由於季內對外貿易表現持續疲弱所致。２０２２年全年
本地生產總值按年實質下跌３﹒５％，亦比預測跌３﹒１％遜色。
　
＊經季節性調整後按季比較幾無變動＊
　
　　政府發言人表示，香港經濟在去年第四季繼續錄得明顯按年收縮。貨物出口跌幅擴大，不過
私人消費回復增長。根據預先估計數字，實質本地生產總值在上一季按年收縮４﹒６％後，在去
年第四季下跌４﹒２％。經季節性調整後按季比較，實質本地生產總值在第三季下跌２﹒６％後
，在第四季幾無變動。
　
＊私人消費自第二季起改善，今年經濟料復甦＊
　
　　實質本地生產總值在２０２１年明顯增長６﹒４％後，在２０２２年全年合計收縮３﹒５％
。在外圍環境急劇惡化及跨境陸路貨運受阻下，整體貨物出口大跌。本地需求減弱，先是受本地
第五波疫情影響，及後則受金融狀況收緊所拖累。不過，受惠於本地疫情趨穩，社交距離措施隨
之逐步放寬，勞工市場情況改善及消費券的發放，私人消費自第二季起有見改善，尤其是接近年
底時。
　　展望未來，預期香港經濟將在２０２３年復甦。雖然先進經濟體增長放緩將繼續為香港的貨
物出口帶來挑戰，但預期內地經濟會加快增長，以及跨境貨運限制放寬，應可提供一些支持。隨
著旅客的隔離檢疫安排取消和香港與內地恢復通關，預計入境旅遊會強勁反彈，將支持服務輸出
的復甦。
　
＊發表財政預算案時將公布今年最新增長預測＊
　
　　本地方面，經濟前景隨著經濟活動從疫情中走向復常而改善，應能提振２０２３年的私人消
費，勞工市場強勁亦將提供額外支持。固定資產投資也會受惠。
　　去年第四季及全年本地生產總值的修訂數字和更詳細的統計數字，以及今年本地生產總值實
質增長的預測，將會在下月２２日發表２０２３－２４年度《財政預算案》時公布。
　
＊全年私人消費開支微跌１﹒１％＊
　
　　按本地生產總值各個主要組成部分分析，私人消費開支在去年第四季與上年同期比較實質上
升１﹒７％，而第三季則輕微下跌０﹒４％。２０２２年全年，私人消費開支實質下跌１﹒１％
。政府消費在第四季按年上升９﹒１％。２０２２全年亦實質升８﹒１％。本地固定資本形成總
額在第四季實質下跌１１﹒２％，全年實質下跌８﹒５％。貨品出口總額，繼去年第三季實質下
跌１５﹒８％後，在第四季與上年同期比較進一步下跌２４﹒８％。第四季服務輸出上升
２﹒３％，全年實質跌０﹒８％。（ｃｌ）

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