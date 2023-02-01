【夜期時段】即月期指最新報２２０５２點，跌３７點，低水２０點

《經濟通通訊社１日專訊》即月期指在夜期時段開市報２２０７８點，跌１１點，高水６點

，最新報２２０５２點，跌３７點，低水２０點，合約成交４４５張。

即月國指期貨在夜期時段開市報７５７４點，升３點，高水１４點，最新報７５５１點，跌

２０點，低水９點，合約成交６９０張。

