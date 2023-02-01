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01/02/2023 17:25

【夜期時段】即月期指最新報２２０５２點，跌３７點，低水２０點

　　《經濟通通訊社１日專訊》即月期指在夜期時段開市報２２０７８點，跌１１點，高水６點
，最新報２２０５２點，跌３７點，低水２０點，合約成交４４５張。
　　即月國指期貨在夜期時段開市報７５７４點，升３點，高水１４點，最新報７５５１點，跌
２０點，低水９點，合約成交６９０張。

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