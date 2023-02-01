  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

01/02/2023 19:16

《再戰明天》日本央行副總裁發表講話，英歐央行公布議息結果

　　《經濟通通訊社１日專訊》日本央行副總裁發表講話，及英歐央行公布議息結果，料為周四
（２日）市場焦點。
　　各國重要經濟活動方面，周四本港時間９：３０ａｍ，日本央行副總裁若田部昌澄發表講話
並舉行記者會。晚上８：００ｐｍ，英倫銀行宣布利率決定並公布會議記錄，同時發布貨幣政策
報告。９：１５ｐｍ，歐洲央行管理委員會宣布貨幣政策決議；９：４５ｐｍ，歐洲央行總裁拉
加德向記者發表講話。
　
＊德國公布進出口數據，美國公布耐用品及工廠訂單＊
　
　　數據方面，周四本港時間８：３０ａｍ，澳洲公布第四季ＮＡＢ企業信心指數；１２月建築
許可，月率料由下滑９％改善至升１％。本港時間３：００ｐｍ，德國公布１２月出口，經季節
調整月率料由０﹒４％逆轉至下滑３％；１２月進口經季節調整月率跌幅料由２﹒８％收窄至
１﹒８％。本港時間８：００ｐｍ，英國公布官方指標利率，料由３﹒５％升上４％。本港時間
９：１５ｐｍ，歐元區公布官方指標利率，料由２﹒５％升上３％。本港時間９：３０ｐｍ，美
國公布連續申請失業救濟金人數，料由１６７﹒５萬升至１６８﹒４萬；首次申請失業救濟金人
數料由１８﹒６萬升至１９﹒５萬。本港時間１１：００ｐｍ，美國公布１２月耐用品訂單，料
由下滑２﹒１％改善至升５﹒６％；１２月工廠訂單料由下滑１﹒８％改善至升２﹒３％。
（ｗａ）

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章中國故事01/02/2023
《神州經脈》美稱布林肯將訪華　財新製造業PMI低預期　滬指升
人氣文章財經熱話01/02/2023
BDI運費指數回穩兼中遠海能發盈喜　航運股借勢反彈惟勿忽略利淡因素？
人氣文章FOCUS01/02/2023
【FOCUS】負資產宗數飆升　樓市入市良機？
人氣文章財經熱話01/02/2023
龍源電力發盈警大行仍力撐　瑞信籲趁低吸看$21.5？中國電力更值博？
人氣文章財經熱話01/02/2023
《午市前瞻》專家料恒指短線續調整 小鵬曾漲逾7%是否可追買
人氣文章大行報告01/02/2023
【大行炒D乜】比亞迪盈喜　大行點評價？一click就知道
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金