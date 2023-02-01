《再戰明天》日本央行副總裁發表講話，英歐央行公布議息結果

《經濟通通訊社１日專訊》日本央行副總裁發表講話，及英歐央行公布議息結果，料為周四

（２日）市場焦點。

各國重要經濟活動方面，周四本港時間９：３０ａｍ，日本央行副總裁若田部昌澄發表講話

並舉行記者會。晚上８：００ｐｍ，英倫銀行宣布利率決定並公布會議記錄，同時發布貨幣政策

報告。９：１５ｐｍ，歐洲央行管理委員會宣布貨幣政策決議；９：４５ｐｍ，歐洲央行總裁拉

加德向記者發表講話。



＊德國公布進出口數據，美國公布耐用品及工廠訂單＊



數據方面，周四本港時間８：３０ａｍ，澳洲公布第四季ＮＡＢ企業信心指數；１２月建築

許可，月率料由下滑９％改善至升１％。本港時間３：００ｐｍ，德國公布１２月出口，經季節

調整月率料由０﹒４％逆轉至下滑３％；１２月進口經季節調整月率跌幅料由２﹒８％收窄至

１﹒８％。本港時間８：００ｐｍ，英國公布官方指標利率，料由３﹒５％升上４％。本港時間

９：１５ｐｍ，歐元區公布官方指標利率，料由２﹒５％升上３％。本港時間９：３０ｐｍ，美

國公布連續申請失業救濟金人數，料由１６７﹒５萬升至１６８﹒４萬；首次申請失業救濟金人

數料由１８﹒６萬升至１９﹒５萬。本港時間１１：００ｐｍ，美國公布１２月耐用品訂單，料

由下滑２﹒１％改善至升５﹒６％；１２月工廠訂單料由下滑１﹒８％改善至升２﹒３％。

（ｗａ）

