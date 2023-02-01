【企業盈警】中國太平（００９６６）料去年溢利按年減少約６４％

《經濟通通訊社１日專訊》中國太平（００９６６）發盈警，料２０２２年全年溢利按年減

少約６４％。２０２１年同期溢利為７５﹒１４億元。

集團稱，溢利預計減少主要受到２０２２年境內外資本市場持續波動的影響，令其已實現投

資收益按年下降。（ｒｈ）

