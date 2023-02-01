《小傳日記》車股今日齊開動，吉利強勢可追捧！

《小傳日記》魚缸開頭走勢麻麻哋，去到尾段美團（０３６９０）、小米（０１８１０）、

百度（０９８８８）等科技股發力，銀娛（０００２７）、金沙（０１９２８）等賭股亦因為１

月賭收好過預期而上升，魚缸最後升番上兩萬二樓上收市，而２０天線附近又有支持，呢條防線

真係唔失得呀。

除咗科技股同賭股之外，汽車股今日成為另一位主角。ＢＹＤ（０１２１１）繼續有人掃貨

，開波初段升近４巴仙，之後愈升愈有，曾經升上去２６２銀，幾乎修補晒８月尾嘅下跌裂口，

繼續沿住條保力加通道上升，氣勢非常強。不過，ＢＹＤ今日有咁多升幅，股價又升到嚴重超買

，指定動作：食咗胡先喇！

另一隻表現唔錯嘅車股係吉利（００１７５），早段升超過３巴仙，之後升勢保持到尾。公

司旗下英國跑車製造商「蓮花汽車」宣布，計劃透過反向收購ＳＰＡＣ公司，喺美國尋求上市，

以推進電動汽車發展。仲有，吉利據報旗下電動汽車品牌「極氪」準備生產新款緊湊型ＳＵＶ，

將會係旗下第三款車型。呢款ＳＵＶ可能命名為００３，係五門緊湊型跨界車，計劃喺今年較晚

時候投產。

雖然吉利未有回應呢項計劃係真定假，但呢單消息畀缸友憧憬下，全日資金淨主動買入超過

１億銀，比上日淨流入超過５８００萬銀好。今日股價仍然企喺１０天線樓上，雖然未升破

２５０天線，但依家嘅９日ＲＳＩ同嚴重超買區仲有段距離，可能進一步升上１４﹒７５銀。既

然吉利升勢咁強，即使依家買一手１０００股都要萬三銀，都唔可以錯過呀！請請！



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