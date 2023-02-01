《積金攻略－黃煥儀》強積金發奮「兔」強，４招重整旗鼓

《積金攻略》虎去兔來，祝全港市民的強積金戶口，在今個農曆年能夠「兔」氣揚眉、發奮

「兔」強。虎年對於不少強積金成員而言，並不容易度過，看著自己戶口出現虧損，難免心有戚

戚然。但事實上，強積金是一項長期投資，從來都不應過份著重短期變化。在農曆新年，市民不

妨參考以下４招，重整旗鼓，建立一個最能夠讓自己安心的強積金方案。



＊１）重新認識強積金＊



虎年確實令不少強積金成員「損手」。基金研究機構理柏數據顯示，去年強積金整體虧損

１５﹒７％，而根據積金局季度摘要，以２０２１年１２月底止淨資產值近１﹒２萬億元、計劃

成員總數約４５７萬人計算，去年人均蝕超過４萬元。

這個逾十年一遇的特殊市況，正好提醒所有強積金成員，若果戶口有投資股票、債券等基金

，其表現難免與波動的市場狀況掛勾，實際上有機會出現重大帳面虧損。



＊２）了解自己風險胃納＊



了解到強積金有機會出現重大帳面虧損後，成員必須重新認識自己風險承受水平。以坊間較

流行的「１００法則」為例，一般市民可以用１００減去自己年齡，所得出的數字為投資高風險

資產的佔比，餘下則用作投資保守資產，平衡風險。舉個例子，３５歲男士在上述法則下，可以

考慮６５％投資較高風險基金，餘下則為防守型基金。

當然，一些較年輕客群風險胃納可能極大，願意承受較大幅度基金價格波動，因此就算

１００％投資於風險級別較高的資產，亦並非不理性，原因是他們距離退休能夠提取資金仍然有

非常長的時間。一般而言，強積金成員使用平均成本法，不論基金單位價格，每月定額供款，以

巿價買入強積金基金單位，便能夠有效以時間平緩價格波動。



＊３）揀選合適的受託人及基金＊



強積金必須揀選合適的受託人，理財部署才能較得心應手。要注意，並非所有受託人均提供

多款式基金種類，部分選擇有限，甚至連美股基金亦欠缺。如果閣下對基金選擇有甚高要求，應

尋找合適的受託人，詳情可向專業顧問查詢解決方案。

在選擇到適合的受託人後，則可以揀選配對自己風險胃納的基金，當中要詳細參考其歷史回

報表現、收費等因素，以尋找到性價比最高的產品。



＊４）不應「短炒」基金價格波幅＊



最後，市民毋須過份專注基金價格升跌，繼而頻繁轉倉「短炒」，始終強積金並非股票，而

是一項長期投資。「短炒」強積金可謂是風險極高操作。以去年為例，首１０月強積金可謂損失

慘重，不少人轉倉至風險較低的固定收益基金，但偏偏１１月份市場全線反彈，股票基金回報急

升，短炒人士變相承受兩重損失。

「股神」巴菲特曾引用一句投資名言：「長期持有投資比捕捉市場時機更重要 」，其實

非常值得強積金成員參考，不妨選好適合自己的策略後「坐穩」，每隔一段長時間才重新審視倉

位，尋求長期回報機遇。

《環一財富管理有限公司產品分銷及策略部主管 黃煥儀》



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