【聚焦人幣】人幣中間價升１１２點子三連漲，報６﹒７４９２

《經濟通通訊社１日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒７４９２，較
上個交易日升１１２點子，三連升，創１月１７日以來新高；上個交易日報６﹒７６０４。
隔夜美國公布的經濟數據繼續支持美國聯儲局進一步放緩加息，美元指數小幅回落，助力提
振今日中間價表現。
貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）
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１美元╱人民幣 ６﹒７４９２ －１１２﹒００
１歐元╱人民幣 ７﹒３３１８ －３６﹒００
１００日圓╱人民幣 ５﹒１８９５ ＋５５﹒００
１港元╱人民幣 ０﹒８６０８ －１８﹒３０
１英鎊╱人民幣 ８﹒３０９４ －３８９﹒００
１澳元╱人民幣 ４﹒７５９３ －１０３﹒００
１紐元╱人民幣 ４﹒３４２３ －３０６﹒００
１新加坡╱人民幣 ５﹒１３７２ －６３﹒００
１瑞郎╱人民幣 ７﹒３６６７ ＋６２２﹒００
１加元╱人民幣 ５﹒０７２９ ＋２３３﹒００
１人民幣╱林吉特 ０﹒６３２３ ＋４８﹒２０
１人民幣╱俄羅斯盧布 １０﹒４４０１ ＋７７９﹒００
１人民幣╱南非蘭特 ２﹒５７９３ ＋７６﹒００
１人民幣╱韓元 １８２﹒４９００ ＋４６﹒００
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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。
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