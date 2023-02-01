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01/02/2023 09:22

【聚焦人幣】人幣中間價升１１２點子三連漲，報６﹒７４９２

　　《經濟通通訊社１日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒７４９２，較
上個交易日升１１２點子，三連升，創１月１７日以來新高；上個交易日報６﹒７６０４。
　　隔夜美國公布的經濟數據繼續支持美國聯儲局進一步放緩加息，美元指數小幅回落，助力提
振今日中間價表現。
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒７４９２　－１１２﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　７﹒３３１８　　－３６﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　５﹒１８９５　　＋５５﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８６０８　　－１８﹒３０
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒３０９４　－３８９﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒７５９３　－１０３﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒３４２３　－３０６﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　５﹒１３７２　　－６３﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　７﹒３６６７　＋６２２﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒０７２９　＋２３３﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６３２３　　＋４８﹒２０
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　１０﹒４４０１　＋７７９﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒５７９３　　＋７６﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１８２﹒４９００　　＋４６﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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