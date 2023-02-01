《鍾之日記》百度比亞迪給力，恒指重上兩萬二

《鍾之日記》２月１日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



財新中國製造業採購經理指數（ＰＭＩ）今年１月錄得４９﹒２，高於上月０﹒２個百分點

，但仍低過預期４９﹒８，且是連續第六個月低於榮枯線，這與國家統計局公布的１月官方製造

業ＰＭＩ重返擴張區間、錄得５０﹒１，高於上月３﹒１個百分點並不一致。

投資者關注今晚聯儲局公布議息結果，投資氣氛審慎，香江魚缸今日先低後高，收市重上兩

萬二關。大市全日成交１５５５﹒７４億元，北水續流走，全日淨沽２０﹒３億元。

恒指高開７８點，報２１９２０，甫開曾升過百點，但財新１月份中國製造業ＰＭＩ差過預

期，大市掉頭向下，一度轉跌１３８點，低見２１７０３，但大市再度有買盤支持，加上Ａ股午

後走強，恒指止跌回升，恒指以全日最高位收市，收報２２０７２，升２２９點或１﹒１％；國

指造７５６０，升１﹒８％。科指收４６９５，升３﹒４％。

京東（０９６１８）創辦人劉強東去年退任京東集團首席執行官後，劉強東被拍攝到在美國

與妻子章澤天逛百貨公司，並宣布妻子再度懷孕。最新內地傳媒引述網民圖片指，劉強東近日現

身北京首都機場，重返內地工作。京東升２﹒８％。



＊外資繼續掃Ａ股，滬深成交逾萬億＊



國務院總理李克強周一（３０日）到人民銀行、外匯管理局考察，並主持召開座談會。他強

調，要進一步發揮金融支持宏觀經濟穩定作用，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

他說，對外開放是基本國策，外匯儲備體現國際上與中國開展經貿合作的信心，匯率穩事關經濟

金融大局穩。

祖國股市今早稍高開，午後隨著北向資金流入增加，有色、券商、汽車等板塊顯著拉漲，帶

動滬綜指全日收升０﹒９％，報３２８４﹒９２點，深成指漲１﹒３１％，創業板指漲

１﹒２７％。

陸股通連續第十六個交易日錄得淨流入，全日流入６９﹒７４億元人民幣，兩市全日成交再

度回到萬億關，達１００４６億元人民幣，按日增１１﹒６％。

野村將中國２０２３年ＧＤＰ增速預測從４﹒８％上調至５﹒３％，不過同時將２０２４年

中國經濟增速預測從５﹒５％下調至４﹒４％；中資券商華泰證券將中國２０２３年實際ＧＤＰ

增速預期從５﹒８％上調至６﹒２％。



＊登陸日本賣電動車，比亞迪表現激動＊



《日經新聞》報道，比亞迪（０１２１１）在日本啟動乘用電動車（ＥＶ）銷售。位於橫濱

市的比亞迪日本公司今日推出ＳＵＶ車型「ＡＴＴＯ３」，是該公司在日本的首款乘用ＥＶ。該

汽車售價為４４０萬日圓（約２６﹒４７萬港元），充電１次可行駛４８５公里，定價低於日本

企業的競爭車型，最早將於３月開始交車。

比亞迪自周一發盈喜後股價連日向好，今日再升６﹒１％，報２６０元；連升２日，累計升

幅８﹒５１％。

報道指，比亞迪將在日本相繼推出純電動汽車，２０２３年中期推出小型車「海豚」，

２０２３年下半年推出轎車「海豹」。

其他汽車股同樣受追捧，特別是電動車生產商股份表現最為突出。理想汽車（０２０１５）

急升９﹒４％，蔚來（０９８６６）亦彈升６﹒３％；小鵬（０９８６８）急升１０﹒３％；零

跑（０９８６３）彈升４﹒９％；廣汽（０２２３８）升３５﹒９％；長城汽車（０２３３３）

升５﹒３％。

另外，據《彭博》引述消息人士指，吉利（００１７５）旗下的電動汽車品牌極氪

（Ｚｅｅｋｒ）準備生產新款緊湊型ＳＵＶ，另外同屬公司旗下的英國跑車製造商路特斯

（Ｌｏｔｕｓ）將透過ＳＰＡＣ於美國上市。吉利揚５﹒１％。



＊研中國版ＣｈａｔＧＰＴ，百度獲股民支持＊



ＡＩ聊天機械人程式ＣｈａｔＧＰＴ備受全球關注，ＣｈａｔＧＰＴ具備強大的學習功能，

不但能對任何問題作出解答，還能夠模仿不同格式和寫作風格寫文章，就在面世數月內，已經有

不少人利用其寫小說、電腦程式、公文、商業文案、甚至是學術論文，在引發抄襲爭議的同時亦

獲得資本垂青，在內地多隻Ａ股今日直接漲停。

早前多間媒體報道，就在ＣｈａｔＧＰＴ發布之後不久，內地搜索引擎一哥百度

（０９８８８）便在積極研發類似的ＡＩ聊天機械人，據報百度計劃於今年３月先將該服務作為

獨立應用推出，之後再逐步將

其合併到搜索引擎中。百度全日股價漲９％，報１４４﹒３元。

中國在ＡＩ科技方面一直處於第一梯隊，語言學習自然也不在話下，不過在中國，聊天機械

人可能會有「把天聊死」的政策風險，面對大量用戶各類「不懷好意」的提問，機械人能否精準

識別當中蘊含的語義，並給出一個「安全」的答案，可能才是最大的科技難點。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致

損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

