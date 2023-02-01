【聚焦數據】１月財新中國製造業ＰＭＩ升至４９﹒２，仍低榮枯線

《經濟通通訊社１日專訊》隨著防疫措施進一步優化，製造業景氣略微回升，但仍連續第六

個月低於榮枯線。財新中國製造業採購經理指數（ＰＭＩ）今年１月錄得４９﹒２，高於上月

０﹒２個百分點，但仍低過市場預期４９﹒８，是連續第六個月處於收縮區間。

這一走勢與統計局製造業ＰＭＩ一致。國家統計局公布的１月製造業ＰＭＩ錄得５０﹒１，

高於上月３﹒１個百分點，時隔三月重返擴張區間。



＊製造業生產、需求、就業指數均在榮枯線下略回升＊



從分項數據看，在疫情影響下，２０２３年１月製造業生產、需求仍然疲弱，生產指數與新

訂單指數在榮枯線下略有回升，分別連續第五、六個月位於收縮區間。產量方面，消費品類上升

，中間品類與投資品類下降。外需方面，海外經濟衰退風險增加，新出口訂單指數同樣連續第六

個月位於收縮區間，不過收縮程度趨緩。

生產和需求邊際好轉，帶動就業指數在榮枯線下上升。受訪企業反映，減員主要是由於疫情

感染率上升導致人員無法到崗，以及部分企業在員工自願離職後沒有填補空缺。

受原材料特別是金屬價格漲價的帶動，１月製造業購進價格指數抬升並連續第四個月處於擴

張區間。受製於市場景氣度低迷與客戶議價能力強，出廠價格指數雖然有所上升，但仍然低於臨

界點，只有消費品類價格輕微上漲。

隨著疫情形勢好轉，供應鏈更趨穩定，１月供應商供貨時間指數在榮枯線下大幅上升，這意

味著供應鏈壓力放緩，但是由於人手短缺，物流運輸尚未完全正常化。



＊製造業樂觀情緒續提升，經營預期指數升至年半高＊



生產經營逐步恢復正常，企業對未來一年前景的信心持續回升，製造業生產經營預期指數升

至２０２１年５月以來新高。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，２０２３年１月疫情對經濟的負面影響仍然存在，供給和

需求趨弱，外需低迷，就業下降，物流亦未完全恢復，但製造業企業樂觀情緒繼續提升。此輪疫

情衝擊之後，加快恢復經濟、促進社會生產生活秩序正常化將是經濟工作重點，改善預期、修復

信心、增加收入、擴大消費、拉動內需則是重要抓手。

展望未來，疫情發展仍有較強不確定性，應做好充分準備，應對可能出現的下一波疫情衝擊

。疫情防控和經濟社會發展，仍需高效統籌。（ｄｗ）

